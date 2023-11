Se ti scrive questi messaggi puoi starne certo: non è interessato a te, i trucchi per capirlo all’istante

I messaggi in chat sono la principale forma di comunicazione nel mondo moderno, anche quando si tratta d’amore, ma quali sono i segnali più preoccupanti?

Quando si scrivono messaggi d’amore oppure si comunica con la persona con cui si ha una relazione, ci sono molti livelli di lettura. Il più importante, ovviamente, è quello del significato. Cosa dice concretamente un messaggio? Quali informazioni e quali sentimenti trasmette?

C’è un livello più profondo e sottile che è quello formale, con cui un messaggio viene composto. Questo significa che alcuni indizi ci potrebbero rivelare che il contenuto è una bugia, oppure una mezza verità raccontata per convenienza. Dal momento che moltissime relazioni sentimentali sono ormai principalmente virtuali, è assolutamente fondamentale imparare a interpretare i segni non scritti inviati da qualcuno.

I messaggi che rivelano che non fa sul serio

Per cominciare, le abbreviazioni sono davvero brutte, soprattutto perché ormai i compositori automatici fanno il lavoro al posto nostro. Se usa in continuazione “cmq” e “xké” vuol dire che per la scrittura di un messaggio non merita nemmeno il minimo sforzo. I monosillabi, poi, sono uno degli indizi più clamorosi del disinteresse di qualcuno. Se dopo aver ricevuto un testo lungo e appassionato ‘l’interlocutore ritiene che per rispondere sia sufficiente un “ok”, è meglio chiudere subito.

Le aperture inutili sono la morte del romanticismo. Iniziare sempre una chat con “ciao”, senza aggiungere altro, o addirittura inviando una singola emoji, indica che la persona non vuole nemmeno impegnarsi a cominciare o a portare avanti la conversazione in modo brillante: lascia tutto sulle spalle di chi dovrà rispondergli.

Gli errori ortografici sono ormai piuttosto rari, sempre grazie ai software di completamento automatico delle parole. Se, nonostante questi potentissimi strumenti, riesce a mandare messaggi sgrammaticati e addirittura incomprensibili, è segno che non tiene abbastanza a quello che dice perché valga la pena di rileggerlo.

Quando i messaggi sono sempre in ritardo, arrivano dopo ore o non arrivano affatto, l’altra persona ci sta chiaramente indicando che non ha alcun interesse a intrattenere una conversazione utile e funzionale con noi. Se, infine, scrive solo messaggi e non invia mai una nota vocale o non fa mai una chiamata, si tratta di un chiaro segnale che qualcosa non va. Molto probabilmente il suo coinvolgimento è al minimo e non ha intenzione di fare ulteriori passi verso una conoscenza più completa e più profonda. Next!