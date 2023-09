Il sintomo “nascosto” del cancro si trova sui piedi (e nessuno lo sa)

Solo la prevenzione può salvarci dai tumori. Ogni tipo di cancro va battuto sul tempo: per esempio, non sottovalutiamo questo sintomo sui piedi

I tumori sono il male del nostro tempo. Nonostante la ricerca medica e scientifica faccia ogni giorno passi da gigante, non si è ancora riusciti a debellare questi mali e tantissime persone, anche giovani, continuano ad ammalarsi e a morire di cancro. Per questo è fondamentale la prevenzione e non sottovalutare alcun segnale. Uno di questi, sconosciuto sostanzialmente a tutti, riguarda i nostri piedi.

Per evitare che un tumore possa essere letale, il miglior modo è quello di fare prevenzione. Gli screening ciclici e accurati, sia per gli uomini e i tumori maggiormente comuni (si pensi alla prostata), sia per le donne, con controlli alla mammella che possono salvare la vita. I tumori si battono solo se si è tempestivi, ricordatelo. E allora facciamo attenzione a questo sintomo, apparentemente insignificante, che vediamo sui nostri piedi e che potrebbe nascondere qualcosa di molto grave.

Il sintomo “nascosto” del cancro si trova sui piedi

Ogni anno, soprattutto in estate, gli esperti mettono in guardia sui pericoli della malattia e consigliato come proteggersi dai dannosi raggi UV. E ogni anno a migliaia di persone viene diagnosticato il melanoma, la forma più grave di cancro della pelle. I fattori che aumentano le probabilità di contrarre il melanoma includono l’età, la pelle pallida, un gran numero di nei e una storia familiare di cancro della pelle.

Il melanoma si sviluppa quando la pelle riceve troppo sole e le cellule si danneggiano e iniziano a mutare. Un tipo di cancro molto subdolo, perché si diffonde in maniera silenziosa e quasi con nessun sintomo, prima che possa essere curato. Ma dobbiamo fare attenzione a qualcosa di specifico. Per le donne, la sede più comune del melanoma sono le gambe. Gli uomini hanno maggiori probabilità di contrarre la malattia al tronco, alla schiena e al busto.

In particolare, la malattia si sviluppa spesso sui piedi delle persone perché molto raramente vengono colpiti. Quindi facciamo attenzione a qualsiasi ferita aperta o taglio che non riesce a guarire o ritorna rapidamente dovrebbe essere controllato. Se viene diagnosticato precocemente, il melanoma è facilmente curabile e la maggior parte delle persone guarisce completamente. Il segnale d’allarme più comune della malattia è la comparsa di un nuovo neo o il cambiamento di un neo già esistente.