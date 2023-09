I 5 segnali quasi impercettibili che il tuo partner ti sta tradendo: controlla subito

Hai il sospetto che il tuo partner ti tradisca e vorresti sapere se è effettivamente così. Cerca di stare attenta ai suoi comportamenti!

Hai una strana sensazione sul tuo rapporto d’amore: hai paura che ti stia tradendo, ma effettivamente non hai nessuna prova in mano a giustificare questo tuo pensiero. Dovresti, però, iniziare a fare attenzione ai comportamenti del tuo partner per capire se effettivamente hai ragione tu.

State insieme da anni o da pochi mesi, la sostanza non cambia: hai la sensazione che il tuo partner abbia una relazione parallela (se vuoi puoi chiamarlo istinto o anche sesto senso). Quello che dovrai fare è solo osservare bene come si comporta con te, quindi hai fatto a caso se nelle ultime settimane qualche suo atteggiamento nei tuoi confronti è cambiato o meno. Solo così, la situazione si farà più chiara per entrambi e capire bene, se in caso di tradimento, la relazione possa andare avanti o meno.

Quali sono, quindi, questi segnali che bisogna tenere d’occhio per capire se c’è stato o meno un tradimento?

Come fare a capire se il tuo partner ti tradisce o meno?

Negli ultimi tempi ti sei accorta che non riesce a guardarvi negli occhi oppure è molto distratto e devi ripetere quello che hai detto tante volte. Le persone che tradiscono spesso sono disconnessa dalla realtà che li circonda. Sta sempre al telefono mentre parli oppure è sempre con la testa sulle nuvole? Forse sotto c’è dell’altro!

Nelle ultime settimane il tuo partner ha sempre il telefono a portata di mano: non lascia più in giro e soprattutto non ti lascia più permettere di vedere chi è che gli ha scritto un messaggio. Il modo più semplice di scoprire cosa fa o chi è quello semplice di chiederlo e vedere come reagisce.

Quando inizia a raccontare tutto quello che ha fatto in ufficio, mettendo più particolari del necessario, allora sta cercando solo di crearsi un alibi. Infatti, chi mente spesso tende a parlare tanto. Invece quando si tratta di dire la verità si usano meno parole.

Ma potrebbe anche accadere il contrario, ovvero quello che smette di raccontare cosa gli succede nel suo quotidiano. E forse potrebbe dipendere anche dal fatto che le cose più interessanti della giornata riguardano il suo nuovo interesse amoroso.

Attenzione anche se negli ultimi tempi ti fa più regali oppure ti aiuta nei lavori domestici che fino a poco tempo prima non aveva mai fatto: forse è solo il suo senso di colpa che glielo fa fare…