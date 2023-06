Si può “comprare” la felicità? A quanto pare sì: ecco come

La felicità può essere davvero acquistata? In un certo senso è possibile farlo: ecco che cosa ce lo fa pensare.

Essere felici in ogni momento della giornata è possibile, perché ci sono tanti fattori che potrebbero influenzare il nostro umore. Magari abbiamo avuto un bell’appuntamento con una persona, oppure qualcuno che ci sta a cuore ci ha fatto un regalo importante. Le situazioni, insomma, possono variare ed essere tutte quante diverse. Tuttavia chiedersi se la felicità possa essere controllata non sarebbe neanche sbagliato.

Sul vero senso della parola non sarebbe possibile: la felicità è una sensazione astratta. Non si può toccare o distruggere, bensì vivere e condizionare. La cosiddetta “ricerca della felicità” fa parte della vita umana, però sono tante le persone che si chiedono se ci sia un modo reale per comprarla. In realtà esiste una maniera facile con cui unire il concetto di denaro a quello della felicità.

Il denaro è davvero in grado di comprare la felicità? Può darsi, ma attenzione: non è come lo immaginate

Una delle prime cose a cui si può pensare, per esempio, sono in viaggi. Accumulare tante esperienze grazie all’utilizzo dei nostri soldi, essenziali per poter compiere dei tragitti molto lunghi, potrebbe fare bene a noi stessi. Questo significa che saremo molto più felici del solito, proprio perché abbiamo condiviso il nostro tempo con altre persone oppure lo abbiamo consumato per vivere delle esperienze bellissime ed indimenticabili.

Un altro fattore interessante riguarda la spesa, ossia che spendiamo il nostro denaro per altre persone o per la donazione in beneficienza. Questo processo ci porta ad essere decisamente più felici rispetto al solito, perché pensiamo a chi ci sta intorno anziché a noi stessi. È anche un modo positivo per promuovere la nostra posizione a livello sociale, permettendoci di entrare in contatto con nuovi individui e di essere, per l’appunto, più felici.

I soldi, però, possono servire pure per organizzare il tempo e guadagnarlo. La nostra felicità può essere influenzata in maniera negativa da alcuni fattori, come la pulizia della casa continua per esempio. Assumere una donna delle pulizie, oppure pagare qualcun altro per un determinato servizio, ci permetterebbe di risparmiare tempo e di dare il nostro denaro a chi ne ha bisogno. Questi piccoli gesti, seppur non sembra, possono aumentare le nostre soddisfazioni della vita.