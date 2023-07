Evita questi alimenti se ci tieni alla salute dei tuoi reni: è fondamentale

I reni svolgono un ruolo fondamentale nel corpo. Ma dobbiamo salvaguardarli anche con l’alimentazione: alcuni cibi sono nemici della nostra salute renale

Le malattie dei reni sono tra le più dure e invalidanti che un essere umano possa patire. Ovviamente, come in ogni patologia, vi sono diverse cause che possono scatenarle, ma noi possiamo anche aiutarci o inguaiarci con l’alimentazione. Ecco, per esempio, quali sono i cibi da evitare per salvaguardare la salute dei nostri reni.

Le cause principali delle malattie renali sono quelle già note per le malattie circolatorie: l’ipertensione, l’aterosclerosi, il diabete e il fumo. Ma, come dicevamo, altre cause possono scatenarle: per esempio le infezioni croniche delle vie urinarie, ma anche l’uso eccessivo di antiinfiammatori.

Alcuni sintomi possono allarmarci circa la possibilità di patire malattie renali. Per esempio, se ci sentiamo sempre stanchi, avendo spesso l’affanno e soffrendo di crampi muscolari e notando una sensazione di mente annebbiata. Ancora, se si hanno viso e piedi gonfi e se si ha la pelle secca e pruriginosa. Alito cattivo e scarso appetito, poi, possono essere altre spie di un problema renale.

Ovviamente, all’insorgenza di qualsiasi sintomo, vi consigliamo sempre e comunque di rivolgervi a un medico. Accogliete solo pareri qualificati e fatelo tempestivamente, perché sottovalutare i fenomeni può causarvi moltissimi guai. E attenzione, poi, anche all’alimentazione. Ecco gli alimenti che sono “nemici” dei nostri reni.

I cibi da evitare per non danneggiare i reni

I reni svolgono un ruolo fondamentale nel corpo, dato che filtrano il sangue eliminando, attraverso le urine, le sostanze di scarto. Non dovrebbero essere trascurati nella tua salute. Ci sono alcune abitudini che danneggiano la salute di questo organo. Una dieta malsana, per esempio, può danneggiarli non poco.

Per salvaguardarne la salute, esperti e dietologi raccomandano cibi ricchi di nutrienti come verdure, cereali integrali e proteine ​​​​vegetali. Sconsigliano invece nettamente la carne molto grassa e lavorata, gli alimenti trasformati e i cibi ricchi di zuccheri in eccesso. Insomma, seguendo la dieta mediterranea dovremmo essere al riparo da problemi, ma sappiamo che è sempre più difficile da fare, soprattutto per i più giovani.

I giovani sono ormai abituati a consumare consumare cibo da ‘fast food’. Tutto ciò finisce per diventare un’abitudine difficile da abbandonare, anche quando ci rendiamo conto dei suoi effetti sulla salute. Facciamo quindi molta attenzione perché le malattie renali sono un killer silenzioso, che manifestano i propri sintomi quando già la malattia è in uno stadio avanzato.