Barbara D’Urso rivela tutto: ecco perché in studio le luci su di lei erano così forti

Barbara D’Urso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e nel frattempo ha rivelato alcuni dettagli su ciò che accadeva in studio.

L’esclusione di Barbara D’Urso dalla conduzione di Pomeriggio Cinque è stata una delle notizie bomba durante la presentazione dei palinsesti televisivi della prossima stagione. Mediaset ha annunciato la decisione parlando di scelta comune, ma poco dopo la conduttrice ha chiarito di non aver concordato nulla e dunque di essere stata estromessa dall’alto.

Adesso tutti si chiedono quale possa essere il suo futuro televisivo, visto che i rapporti con Mediaset sembrano ormai incrinati e che nell’emittente che l’ha resa celebre non ci sarà più posto. Ospite al ‘Marateale’, evento che si tiene a Maratea ogni anno e che vede protagonisti membri dello spettacolo, la D’Urso ha chiarito che la vedremo presto, ma non prima del prossimo anno visto che il contratto con Mediaset scade il 31 dicembre: “Ora sono in vacanza, gli step prossimi sono tantissimi. Sono fortunata, mi vorrebbero in altri luoghi“.

Barbara D’Urso, la risposta a Myrta Merlino e alle critiche su luci e programmi trash

Come saprete il suo posto a Pomeriggio Cinque sarà occupato da Myrta Merlino, la quale in fase di presentazione le ha tirato una frecciata nemmeno troppo velata: “Farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esiste più“. Il riferimento della giornalista è ad una delle frasi più pronunciate dalla D’Urso durante le sue trasmissioni.

A Marateale Barbara ha risposto in questo modo alla provocazione: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”. Per quanto riguarda il tenore scansonato delle sue trasmissioni e le accuse di fare tv trash, la D’Urso puntualizza: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché, sottolineo, mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione“.

Una risposta netta alle critiche ricevute in tutti questi anni e a chiunque creda che lei non possa fare un programma di maggiore spessore. In conclusione la conduttrice campana ha risposto a tutti quelli che la criticano per l’utilizzo eccessivo delle luci nelle sue trasmissioni. Per i suoi denigratori si tratta infatti di un modo per mascherare i difetti e i segni dell’invecchiamento: “Tutti dicono delle luci ma dal vivo mi dicono sei molto più bella. Ho scelto di non rifarmi e aiutarmi così, con le luci”. Successivamente invita però i detrattori a fare caso alle luci che vengono utilizzate negli altri programmi: “Sono rimasta l’emblema delle luci ma se guardate la TV tutti, anche i telegiornali, hanno luci più intense delle mie”.

Quella apparsa a Maratea è una Barbara D’Urso tutt’altro che sfiduciata dalla fine non propriamente idilliaca del rapporto con Mediaset. Probabilmente a darle forza c’è la consapevolezza di avere offerte lavorative da altre parti e dunque la possibilità di dimostrare quanto vale e di zittire una volta per tutte sia gli hater sia chi non l’ha ritenuta adatta ad un tipo di televisione più serio e “adulto”.