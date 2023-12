Con questi alimenti guadagni 10 anni di vita: la dieta amata dai 40enni

Scopri una dieta benefica seguita da moltissime persone, questi alimenti sono un vero e proprio toccasana per la tua salute.

La nostra alimentazione è molto importante ed influisce sulla nostra salute, ormai a dirlo sono numerose ricerche scientifiche che sono state verificate e pubblicate. Attraverso il cibo, infatti, possiamo prevenire determinate patologie o, al contrario, rischiare di ammalarci di altre. Ciò che mangiamo è fondamentale per il nostro benessere, il che non significa demonizzare un cibo o escluderlo totalmente dal nostro regime alimentare. Tuttavia la raccomandazione è quella di acquisire più consapevolezza e mangiare prevalentemente sano, concedendoci qualche sgarro ogni tanto.

Sembrerebbe che cambiare la propria dieta potrebbe far guadagnare diversi anni di vita, a stabilirlo è stato lo studio condotto dall’Università di Bergen in Norvegia. La ricerca è stata eseguita prendendo in esame dei dati provenienti dalla biobanca del Regno Unito ed è riuscita a dimostrare che modificare il proprio regime alimentare dopo i quarant’anni, passando da uno non salutare a modelli associati alla longevità, si potrebbero guadagnare 10,8 anni di vita per gli uomini e 10,4 per le donne.

Quali sono i cibi da evitare e quelli da prediligere: la dieta che fa guadagnare anni di vita

Prima di tutto è fondamentale ridurre il consumo di bevande zuccherate e carni processate, dunque evitare i salumi, gli affettati, le salsicce e la carne essiccata. Gli alimenti da incrementare invece sono la frutta e la verdura, la frutta secca i cereali integrali e i legumi.

Questi cibi infatti sono un ottimo punto di partenza per una dieta più sana e longeva. Durante la ricerca, inoltre, diversi alimenti sono stati associati a mortalità più alta o più bassa. Tra le scelte peggiori che si possono fare ci sono le sopracitate carni lavorate e le bibite zuccherate.

Nel Regno Unito sembrerebbe che più di 75.000 persone morirebbero ogni anno a causa di una dieta poco sana. Secondo i ricercatori di Bergen, tuttavia, anche a quarant’anni è possibile cambiare il proprio regime alimentare e allungare la propria vita fino a 10 anni.

Non è mai troppo tardi ed è possibile farlo anche dopo, se ad esempio un uomo sano di settant’anni decidesse di adottare un regime alimentare associato alla longevità, potrebbe guadagnare fino a 5 anni di vita. A prescindere dall’età, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale sulla nostra salute, è necessario comprendere il ruolo dei cibi nell’aspettativa di vita futura. Sarebbe opportuno che venissero sviluppate anche delle politiche più mirate.