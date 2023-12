Il Grinch, ricordate la dolce bambina Cindy Lou? Oggi diversissima e vita spericolata

Ricordate la dolce Cindy Lou, che ci ha fatto commuovere tutti nel grande classico natalizio Il Grinch? Oggi è diversissima.

Il Grinch è uno dei film di Natale più amati di tutti i tempi. La storia vede come protagonista assoluto una strana creatura che detesta le festività e che vive in una tana lontano da tutto e da tutti per non farsi coinvolgere dalla magia natalizia. Anzi, addirittura vuole che anche gli altri odino questi giorni di festa e cerca di rovinare ogni cosa rubando regali e con comportamenti che compromettono l’atmosfera che si respira in città.

A cambiare tutto il suo mondo, è a gran sorpresa un’adorabile bambina. Cindy Lou ha sempre amato il Natale, ma da quando ha cominciato a diventare grande non avverte più la stessa magia che sentiva invece quando era molto più piccola. Proprio per questa ragione comprende il Grinch e riesce a provare empatia per lui, ma allo stesso tempo non capisce perché tutto questo odio, così cerca di scavare più a fondo e riesce a scoprire la storia della creatura di cui tutti hanno paura.

Il Grinch, ricordate la piccola Cindy Lou? Com’è diventata oggi Taylor Momsen

Ad interpretare la piccola e adorabile Cindy Lou, era la giovanissima Taylor Momsen, che all’epoca entrò davvero nei cuori di tutti con la sua dolcezza. Successivamente, le persone hanno cominciato a dimenticare la sua esistenza, o forse ad associarla esclusivamente a quel personaggio, di cui ha indossato le vesti quando era soltanto una bambina.

Il dimenticatoio comunque non è durato troppo tempo perché, quando era solo un’adolescente, per Taylor è arrivata un’occasione davvero oro che le ha permesso di rimettersi in gioco. Infatti, ha ottenuto il ruolo di una delle protagoniste della famosissima serie tv Gossip Girl: interpretava il personaggio di Jenny Humphrey.

Qui ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico sotto una nuova ottica e, quando ha terminato la sua esperienza con la serie, si è gettata anima e corpo nella musica che oramai da anni le dà davvero tantissime soddisfazioni importanti. Ad oggi è seguita sui social da moltissime persone che adorano la sua musica, o semplicemente dai nostalgici che hanno avuto modo di legarsi a lei tra Il Grinch e Gossip Girl e a cui fa piacere vedere cosa fa nella sua vita.