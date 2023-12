Quando ti invitano a cena non portare mai queste cose ai padroni di casa: rischi la figuraccia

Siete stati invitati a cena a casa di amici o parenti ma non avete idea di cosa portare con voi? Ecco gli errori da evitare assolutamente.

Il termine galateo è ben noto a tutti, ma il suo significato non molto ed è questo uno dei problemi maggiori che si presentano ogni qual volta ci tocca uscire di casa e in qualche modo sfuggire alla nostra cara e conosciuta quotidianità per stare in mezzo agli altri. Infatti, il galateo ha molto a che vedere con socialità e convivialità, quasi come se queste parole tra loro fossero sinonimi. Ma, come abbiamo detto, sono strettamente collegate.

Non c’è aspetto sociale che tenga senza il galateo, così come non c’è galateo senza socialità. Ma che cos’è precisamente? Non è altro che un insieme di regole di condotta non scritte che ci indicano quale sia il modo migliore di comportarsi nel mondo esterno, in qualunque genere di situazione dovessimo trovarci.

Lo scopo è quello di apparire il più educati e gradevoli possibile agli occhi e in mezzo alla compagnia degli altri. Per esempio, il problema del galateo si pone tutte le volte in cui veniamo invitati a casa da qualcuno per cenare. Cosa dobbiamo portare con noi?

Quali cose non andrebbero mai portate se siamo ospiti a cena

A tutti noi capita e ci piace essere invitati a cena da amici o parenti, perché condividere con le persone a cui vogliamo bene il momento della tavola nell’intimità della propria casa è sempre molto gradito ed è un momento molto speciale. Ma tanti si fanno prendere dalle paranoie perché si chiedono cosa sia necessario portare a casa di qualcuno per buona educazione.

Ricordiamoci prima di tutto di non entrare in allarme se abbiamo ricevuto un invito a cena. Non pensiamo di poter decidere tutto di testa nostra, perché rischieremmo di sbagliare. Invece sarebbe meglio parlare prima con chi ci ha invitato per chiedere direttamente se possiamo portare delle cose con noi che potrebbero non essere gradite.

Tra queste, potrebbe esserci per esempio il nostro animale domestico, magari per problemi di allergie o semplicemente perché non desiderato in un’altra casa. Oppure il vino, che potrebbe non essere bevuto, così come un piatto già preparato potrebbe non essere consumato. Invece portare un dessert potrebbe essere sempre la cosa più giusta da fare. Oppure si possono evitare le piante troppo ingombranti, perché il pollice verde non è da tutti e alcune persone non hanno le case grandi.