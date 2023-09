Boom di malattie sessuali: sei a rischio anche se non lo sai, controlla il partner

Le malattie sessualmente trasmissibili sono prepotentemente tornate in auge. Ecco come difendersi dal contagio, anche da parte del partner

Anche se per qualcuno tutto questo è ancora un tabù, è innegabile che dal nostro benessere sessuale scaturisca poi, a cascata, un benessere generale del nostro corpo e della nostra mente.

Avere una vita sessuale appagante, dunque, non è solo un piacere della vita, ma è anche qualcosa di terapeutico. Tutto, però, va vissuto con grande accortezza, anche perché, come vedremo di qui a breve, purtroppo assistiamo a un boom di malattie sessualmente trasmissibili. Ecco i rischi.

Quando parliamo di salute e benessere, le parole d’ordine sono e devono essere sempre due: informazione e prevenzione. Essere correttamente informati (tramite il parere di persone qualificate) su tutto quello che riguarda i nostri comportamenti. Non solo, avere comportamenti molto attenti che, nella vita sessuale, spesso significano fare, per esempio, del sesso protetto. Soprattutto se si tratta di sesso occasionale, non con un partner fisso.

Comportamenti sani possono ridurre le infezioni sessuali che negli ultimi 10 anni sono aumentate in Italia e nel mondo. Attenzione perché stiamo parlando di una vera e propria piaga che possiamo controllare fino a un certo punto. Anche perché non dipende solo da noi, ma, per esempio, anche dal nostro partner.

Boom di malattie sessualmente trasmissibili: i rischi

Non dobbiamo pensare che malattie sessualmente trasmissibili come sifilide e gonorrea siano mali degli anni ’90, ormai totalmente cancellati e debellati. Anche perché gli ultimi dati ci parlano del contrario, con un ritorno prepotente di queste due malattie, soprattutto per via di abitudini sessuali troppo libertine.

Qualche dato relativo all’Italia. Dal 1991 al 2021, l’Istituto superiore di sanità ha segnalato 151.384 nuovi casi di infezioni, con un aumento costante a partire dal 2005 e un rallentamento nel 2020 a causa dell’emergenza Covid. La fascia più colpita è quella tra i 15 e i 24 anni. Nel 2021 le segnalazioni sarebbero aumentate del 17,6% rispetto al 2020 (4.748 casi). Insomma, il caso esiste. Ma come possiamo difenderci da tutto ciò?

Come detto, la causa maggiore e pressoché unica è il sesso non protetto, soprattutto con partner non abituali. Purtroppo, anche per ragioni di natura politica e religiosa, a volte si fa sempre troppa poca informazione su questo tema. Il consiglio che vi diamo, dunque, è quello di avere sempre rapporti protetti. E, ovviamente, pur senza scadere nella psicosi e senza accusare falsamente alcuno, verificare anche le abitudini sessuali del nostro partner. A volte, l’infedeltà (non protetta) di chi ci sta accanto, può essere il veicolo di questo tipo di malattie.

Vi consigliamo quindi controlli ciclici e mirati, anche di coppia, dato che queste malattie (e questa è la buona notizia) se trattate tempestivamente, possono essere tenute a bada. Viceversa, trascurandole (inizialmente sono quasi sempre asintomatiche) i problemi possono essere importanti.