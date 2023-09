Stai per fare il pieno di benzina? Fai questo prima di procedere e risparmi tanto

Il pieno di benzina è arrivato a prezzi folli e il Governo sembra “sordo” alle richieste dei cittadini, ma possiamo ovviare con un trucco.

Recentemente il Governo sta pensando ad un nuovo bonus benzina, ma di sicuro questa misura non risolleverà la capacità d’acquisto degli italiani. Servono misure urgenti, su molteplici fronti, ma come spesso accade nel nostro Paese la politica promette ma fa ben poco.

Ormai la “soglia psicologica” dei 2 euro al litro è stata ampiamente superata, anche al Self, e gli automobilisti si ritrovano a subire sempre più “mazzate”. Il costo dei carburanti non si riversa solamente sul pieno, ma in tutti i prezzi dei beni che ovviamente sono trasportati su gomma.

Cosa possiamo fare dunque, oltre a “tirare la cinghia”? Una soluzione ci arriva dalla tecnologia. A poco servono infatti i “trucchetti” diffusi in rete dove si suggerisce di agire sulla pompa di carburante per farne erogare di più, cosa che tra l’altro è anche illegale.

Ecco la nuova funzione di Google per risparmiare sul pieno di benzina

Una delle misure – risibili – attivate dal Governo per contrastare i rincari di benzina è stata quella di obbligare i benzinai ad apporre un cartello coi prezzi medi. Una sorta di “beffa” poiché le differenze tra un distributore e l’altro sono irrisorie e a poco serve sapere che il prezzo nazionale è un determinato tot.

Possiamo però cercare di risparmiare qualche centesimo e alla fine del mese forse anche qualche prezioso euro. In Italia sta per essere attivata un’opzione di Google, inerente proprio i distributori di benzina; la funzione era stata annunciata lo scorso anno e ora diventerà operativa.

Ormai tutti abbiamo lo smartphone con Google, e sicuramente tra le App c’è anche quella di Google Maps. In qualsiasi zona ci troviamo, basterà aprire la App, attivare il GPS e controllare i vari prezzi dei carburanti nei dintorni.

Si tratta di una funzione semplicissima, proprio come quella che sfruttiamo per cercare ristoranti, bar, locali oppure hotel, musei eccetera. Aprendo le varie schede si potranno visualizzare tutti i prezzi di tutti i carburanti, dal diesel alla benzina al metano al GPL. Oltre a questo, però, si potranno anche vedere gli orari di apertura/chiusura dei benzinai e altri informazioni utili.

Sicuramente non è la soluzione definitiva all’inflazione ma è un mezzo semplice che ci permette di avere una comparazione dei prezzi in zona e ci preserva dal rischio di fare il pieno al distributore più caro del momento.