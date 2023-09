Sono tante le avversità della vita. Ma non per questo dobbiamo smettere di essere positivi: ecco nove buone abitudini da seguire

La vita di ognuno di noi è fatta di alti e bassi. Come diceva quella canzone di Jovanotti “un giorno sembra l’ultimo, un altro è da impazzire”. È così. E non mancheranno di certo gli ostacoli, le ingiustizie subite, le angherie e anche i drammi. Ma ci sono almeno nove abitudini positive che ognuno di noi non dovrà perdere. Nonostante tutto. Meno male.

Più volte vi abbiamo invitato a essere resilienti a fronteggiare le grandi avversità della vita, perché ottimismo e speranza possono essere la luce alla fine del tunnel. Rimanere positivi è importante e ci aiuta ad andare avanti. L’ottimismo alimenta quella resilienza necessaria, aiutandoci ad affrontare gli alti e i bassi della vita.

Le buone abitudini, la positività, ci aiutano ad affrontare le battute d’arresto della vita e a cogliere sempre nuove opportunità. Il segreto, dunque, sta nelle abitudini, pratiche semplici che non dobbiamo mai abbandonare, perché fanno parte della visione giusta della vita. Ecco quali sono.

9 abitudini delle persone che restano sempre positive nonostante le difficoltà

Come detto, abbiamo individuato nove abitudini delle persone che, nonostante le difficoltà, riescono a rimanere positive. La prima è molto importante ed è la capacità di praticare la gratitudine. Ci sono anche studi psicologici che ci dicono che riuscire a farlo migliora la nostra salute mentale. Per essere positivi, poi, bisogna circondarsi di persone positive. La loro bontà, il loro buon umore, sono contagiosi. Trascorrere del tempo con persone felici e proattive può darci una vera spinta.

Dunque, è fondamentale limitare l’esposizione alla negatività. Nel mondo di oggi è facile lasciarsi impantanare da cattive notizie, social media tossici o persino persone negative. Stabiliamo dei limiti con il tempo trascorso davanti allo schermo. Nell’ambito della positività necessaria, non dimentichiamoci di celebrare le piccole vittorie. La vita, infatti, non è fatta solo di grandi successi, di soddisfazioni personali ed economiche. Ma anche di piccoli passi, di mattoncini che ci dimostrano che siamo felici: e quando siamo felici, facciamoci caso.

Attenzione, però, tutto questo non significa essere superficiali e leggeri: non bisogna fuggire dai problemi. A nessuno piace affrontarli, ma non bisogna nascondere la testa sotto la sabbia e sperare che i problemi scompaiano da soli. Non funziona così. Rimanendo su questo solco, vi diciamo inoltre che la socialità è importante, ma è altrettanto importante prendersi del tempo per stare da soli. Un po’ di sana solitudine, infatti, ci dà la giusta concentrazione per riconnetterci con noi stessi. Provateci: si può rimanere davvero stupiti di quanta chiarezza può portare un po’ di solitudine.

Nella solitudine, dunque, si migliora. Questo perché non dobbiamo mai smettere di avere voglia di imparare. La vita dev’essere per noi un processo di apprendimento senza fine. Che si tratti di acquisire una nuova abilità, di immergersi in un nuovo libro o anche di imparare dagli errori, abbracciamo ogni esperienza come un’opportunità di crescita. Mens sana in corpore sano. Dedichiamo del tempo alla nostra salute fisica. Fare attività fisica ci tiene in forma, ci fa essere in pace con il nostro corpo e il nostro aspetto fisico e migliora anche l’umore attivando adrenalina ed endorfine.

Infine, non siate troppo duri con voi stessi. L’autocritica è sempre importante, ma non bisogna diventare spietati con noi stessi. Cerchiamo di essere dei giudici giusti di noi stessi: la prossima volta che siamo tentati di essere duri con noi stessi, facciamo una pausa e riformuliamo la situazione.