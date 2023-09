Grande Fratello, Cesara Buonamici: spunta il video dal passato | “Per carità”

Cesara Buonamici è entrata a far parte del Grande Fratello, però in passato non lo ha amato particolarmente.

Proseguono i cambiamenti all’interno di Mediaset. Svolta anche all’interno della casa più famosa d’Italia, quella del Grande Fratello, che quest’anno si è arricchita di qualche volto nuovo. Alcuni di questi professionistiche hanno dedicato la loro carriera all’informazione, ma adesso hanno deciso di concedersi un po’ più leggerezza. Questo è il caso della giornalista Cesara Buonamici.

Una delle conduttrici di punta del TG5 che ha fatto il suo ingresso nel format, non come concorrente ma in qualità di opinionista al fianco dell’amico e collega, nonché padrone di casa, Alfonso Signorini. Una scelta, quella di partecipare al GF Vip, che ha stupito più di qualche appassionato di spettacolo.

Eppure le nuove direttive stabilite dall’azienda, in particolar modo dal nuovo presidente Pier Silvio Berlusconi, sembrano aver convinto la giornalista che ha deciso di cambiare vita, professionale s’intende, dando allo storico format il suo contributo. A testimonianza che nella vita si può cambiare idea.

Cesara Buonamici al Grande Fratello, la frase shock che ha spiazzato il pubblico

Anche perché in passato alla Buonamici l’idea di Grande Fratello non sembrava stuzzicare particolarmente, anzi, stando a qualche risposta che diede ad una storica trasmissione, sempre di Mediaset, piuttosto fece intendere che non si trattava proprio del suo show preferito. Qualche anno fa Le Iene registravano un’intervista doppia con lei e la collega Cristina Parodi chiedendo loro alcuni pareri proprio sul GF.

La prima reazione l’ha data proprio la Buonamici che si è lasciata scappare un “per carità!“ frase sicuramente forte che a distanza di così tanto tempo rischia ora di ritorcersi contro di lei. La risposta della collega è invece stata “sfacciato” in riferimento sempre al format. Successivamente la storica voce de Le Iene ha anche chiesto alle due se era mai stata proposta loro la conduzione dello show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Informazioni Espresse (@informazioni_espresse)

La Buonamici ha spiazzato tutti dicendo che le venne anche offerto di condurre il programma ma ha confessato di aver prontamente rifiutato. Il motivo? Dopo non sarebbe potuta tornare al TG5 ha spiegato la giornalista. Insomma, sarebbe bello poterle chiedere oggi cosa pensa del reality più famoso e perché ha cambiato così drasticamente idea. Forse l’attuale GF Vip o forse i recenti cambiamenti, sembrano averla convinta di più rispetto al passato.