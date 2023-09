Fa male fare attività fisica la sera? Ecco cosa svelano gli studi sull’argomento

L’attività fisica di sera fa bene o male alla salute? Ecco che cosa svelano gli studi sull’argomento e cosa devi sapere.

Fare attività fisica la sera fa bene o male? A volte non ci poniamo troppe domande sulle nostre abitudini, ma dovremmo renderci conto che ci sono delle cose che invece dovremmo modificare prima che ci facciano troppo male. Ecco cosa dicono gli studi su questo argomento specifico.

Spesso durante la giornata non si ha proprio tempo per svolgere attività fisica e quindi si arriva a farla la sera. Ma fa davvero bene oppure è un male allenarsi di sera? Ecco la risposta che vi sorprenderà! Può sembrare faticoso, ma sono in molti a scegliere questa opzione per motivi di tempo e impegni. Vediamo quali sono le conseguenze e se ci possono essere realmente effetti negativi sul sonno. Gli esperti hanno un loro parere a riguardo.

Fa male fare attività fisica la sera? Ecco la risposta e gli studi sull’argomento

E’ meglio allenarsi la mattina o la sera? Per molte persone non è una scelta, ma semplicemente un obbligo, qualcosa che non può andare diversamente. Allenarsi la sera, invece che la mattina, ha molti svantaggi, ma gli studiosi sono certi: non influisce assolutamente sul sonno, se fatto però con le dovute accortezze del caso. Nel momento in cui si può scegliere infatti l’esercizio fisico al mattino è sempre preferibile. Allenarsi alla luce del sole, ha spiegato Marie-Pierre St-Onge, docente di medicina nutrizionale alla Columbia University Medical Center in un articolo pubblicato da Consumer Reports, aiuta a sincronizzare l’orologio biologico e quindi il risveglio. Impedisce inoltre di saltare l’attività fisica se si ha avuto una giornata impegnativa, come invece può avvenire per chi lo fa la sera.

Per chi non può scegliere, in ogni caso, meglio di sera che mai. L’attività fisica infatti aumenta la frequenza cardiaca e la temperatura corporea per cui è sconsigliata la sera. Come ha spiegato Trent Yamamoto, coordinatore del laboratorio di ricerca di fisiologia dell’esercizio dell’UC Fit, a CR, fare sport la sera non influisce sul sonno. Lo dimostrano vari studi condotti in diversi anni e diversi paesi. Gli esperti ritengono che non ci sono differenze enormi, ma che contano molto i fattori individuali.

In ogni caso, la maggior parte degli esperti sono concordi nell’evidenziare che non ci sono differenze enormi per chi si allena in modo normale. Solo i professionisti possono infatti avere delle conseguenze differenze se si allenano la mattina o la sera, per tutti gli altri l’attività fisica, purché fatta regolarmente, fa sempre bene. Unico accorgimento per chi si allena la sera è quello di farlo almeno 1-2 ore prima di andare a dormire in modo che il corpo si possa raffreddare. Meglio preferire attività come la camminata e lo yoga.