Un setup centrato in prezzo e tempo e situazione di lungo termine

In una precedente analisi abbiamo visto che il metodo Magic box proiettava, in ottica di breve/medio termine, area 5.181 entro il 22 marzo, come potenziale target in prezzo e tempo, sull’indice S&P 500.

Effettivamente, in data otto marzo, l’indice ha realizzato, al momento, il top della fase ascendente, iniziata ad ottobre 2.023, proprio il giorno in cui l’indice ha toccato 5.181, formando un massimo a 5.189.

Un setup centrato in prezzo e tempo, ma quali altre tecniche possiamo applicare alla situazione e con quali prospettive?

Setup di Magic box e Gann

Il setup proiettato da Magic box convergeva con alcune indicazioni desunte da metodi di Gann. Come noto, il celeberrimo trader statunitense amava coniugare prezzo e tempo, e, sotto questo profilo, aveva individuato alcuni importanti numeri, desunti da testi sacri e dall’astrologia. Tra i numeri particolarmente importanti il 90, corrispondente al rapporto di quadratura in astrologia. E, guarda caso, l’8 marzo si trovava a 90 giorni di distanza dal minimo dell’ottobre 2023. Spostandoci sul time frame weekly, e proiettando un quadrato di minimo di Gann, dal bottom, su scala settimanale, di ottobre 2022, usando appropriati parametri numerici, risulta evidente un rilevante setup per la settimana del quattro marzo, quella nella quale si è formato il top attuale.

Su un pianto astrologico, risultava peraltro evidente, l’otto marzo, una configurazione cosiddetta di stellium, rappresentata da ben 4 pianeti in ognuno di due segni vicini, acquario e pesci. Unitamente a Giove in sestile a Saturno. E su un piano mensile, a marzo scadono alcuni importanti cicli di lungo termine, usando parametri di Gann.

Rette di lungo termine: quali prospettive?

Le quotazioni sono peraltro giunte a contatto con una importante retta di resistenza.

Una prima retta, di supporto di lungo termine, congiunge i minimi del 2009, del 2011 e del 2016. Una seconda retta, parallela alla prima, di resistenza, tracciata sul massimo del 2022, si trova esattamente a contatto con l’attuale top, come agevolmente evidenziato su grafici mensili.

Sarà ribasso di lungo termine?

Indicazioni sul trend futuro

A nostro avviso, risulta particolarmente interessante notare una concatenazione tra particolari livelli di prezzo. La seduta dell’otto marzo ha visto formarsi un massimo anche, al momento, su base mensile, oltre a rappresentare il massimo del setup della settimana del quattro marzo, a 5.189. Al contempo nella stessa settimana si è formato anche l’attuale minimo mensile a 5.056. Riteniamo, quindi, che la violazione di uno di questi due livelli sarà foriero di indicazioni rilevanti, per il futuro trend di medio e lungo termine. Ed a maggior ragione, se rottura confermata in chiusura weekly e mensile.