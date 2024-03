Giornata mondiale dell’acqua: alcuni eventi a Milano, Roma e Caserta per riflettere e scoprire posti insoliti

Ogni giorno utilizziamo un elemento prezioso, l’acqua. Per capire meglio tutti i suoi usi e alcune problematiche si potrebbe partecipare a degli eventi. Eccone alcuni in tre città italiane organizzate per la Giornata mondiale dell’acqua.

Durante l’anno sappiamo che ci sono date particolari in cui ricordiamo e festeggiamo i membri della famiglia. Pensiamo alla feste del papà, della mamma, degli zii. Quasi ogni giorno dell’anno è dedicato inoltre a un tema particolare. Quelle occasioni servirebbero per fare il punto su un problema e cercare magari soluzioni innovative.

Giornata mondiale dell’acqua: alcuni eventi a Milano, Roma e Caserta a cui partecipare

Il 22 marzo ad esempio è la Giornata mondiale dell’acqua, istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1993. La vita di uomini, animali e piante dipende essenzialmente dall’acqua. Questo elemento naturale si utilizza inoltre per vari altri scopi importanti come nell’industria.

Allo stato attuale nel Mondo ci sono zone in cui l’accesso all’acqua potabile è difficile. Per capire queste e altre situazioni a rischio potrebbero essere utili incontri, seminari e visite guidate.

Il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale del Politecnico di Milano per il World Water Day 2024 ha organizzato alcuni incontri. Durante la mattina si terranno dei laboratori didattici aperti ai bambini e ai ragazzi. Durante il giorno sono in programma alcuni seminari con interventi di ricercatori italiani e stranieri. Per partecipare è necessario compilare un modulo di prenotazione presente sul sito dica.polimi.it Passiamo ora ad altre località italiane.

Altri appuntamenti interessanti

Il programma per la Giornata mondiale dell’acqua del 2024 di Roma Capitale è ricco di appuntamenti. Tra tutti segnaliamo la visita guidata al ninfeo di Alessandro Severo. Adesso il luogo è conosciuto con il nome di Trofei di Mario ed è in effetti un sistema che distribuiva l’acqua agli edifici della Roma imperiale e alle fontane cittadine. Si potrebbe visitare anche il ninfeo degli Annibaldi. Sono previsti incontri sul ruolo dell’acqua negli antichi culti e visite ai locali nascosti della Fontana di Trevi, scoprendo alcune curiosità. La prenotazione degli eventi è obbligatoria.

Nella magnifica Reggia di Caserta l’acqua offre uno spettacolo splendido grazie a cascate, fontane, la peschiera. Oltre quindi all’interno dell’edificio la bellezza si esprime nella natura circostante per merito dei progetti di Vanvitelli.

Nella reggia il 22 marzo 2024 l’Ente idrico campano ha previsto un convegno dal titolo “La risorsa idrica sostenibile: soluzioni e strategie”. Alla fine i partecipanti potranno visitare l’impianto idrico di San Prisco. Prenotazione obbligatoria entro il 20 marzo tramite mail ad Acqua Campania. Giornata mondiale dell’acqua: alcuni eventi a Milano, Roma e Caserta potrebbero interessare e sensibilizzare molte persone.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Si rimanda ai vari enti organizzativi per ulteriori dettagli e modalità di partecipazione)