Conosci questi 2 fiori che profumano di cioccolato e miele? Perfetti per abbellire balconi e giardini

Non sono le classiche piante da giardino, ma questi due fiori ti lasceranno senza fiato. Sia per la loro bellezza ma soprattutto per il profumo. Scopri di quali piante parliamo.

La natura ci regala una varietà infinita di piante dalle forme strane e dai profumi particolari. Ognuna di esse racconta una storia ed esprime un sentimento. Sono belle da vedere, mettono di buon umore e arredano la casa con pochi soldi. Alcune di loro, poi, sono davvero facilissime da coltivare. Non solo piante classiche come le rose, la sansevieria o il glicine. Possiamo abbellire i giardini e i balconi anche con delle piante molto particolari e dai profumi inebrianti.

Conosci questi 2 fiori che profumano di cioccolato e miele? Ecco il primo

Hai mai sentito parlare del cosmos atrosanguineus? Una pianta perenne molto particolare, con i fiori che ricordano il cioccolato, sia nel colore dei petali (bordeaux/amaranto), che nel profumo. La pianta, denominata anche fiore di cioccolato, non supera i 50 cm di altezza e può essere coltivata in vaso o in piena terra in giardino. Il cosmos atrosanguineus è originario del Messico. Proprio qui è considerato il fiore dell’amore, perfetto da regalare il giorno della festa degli innamorati.

Oltre al colore molto particolare, i fiori sono dotati di petali morbidi e foglie eleganti. La fioritura è abbondante da luglio ad ottobre e la propagazione avviene attraverso i bulbi. Il cosmos atrosanguineus predilige le posizioni riparate dal vento e ama il sole. Necessita di un terreno ben drenato e di una giusta irrigazione. Non c’è bisogno di potarla, ma devi solo eliminare i fiori e le foglie appassite.

Un inebriante profumo di miele

Oltre al fiore di cioccolato, esiste un’altra pianta che ha un gradevole profumo di miele. Anche la lobularia maritima o alisso, è una perenne molto particolare. I fiori sono composti da petali bianchi tondeggianti ed emanano un buonissimo profumo di miele che richiama le api. Questi spuntano all’apice di rami sottili e sono così abbondanti, che spesso coprono le foglie.

La lobularia maritima necessita del sole ma odia il vento. Coltivala in un terreno ricco di torba e sabbia, per favorire il drenaggio. La pianta non teme il caldo, ma non tollera le temperature troppo basse. Se è coltivata in vaso, innaffiala con regolarità facendo sempre attenzione ai ristagni. Controlla che tra le foglie non si annidino i parassiti e che la pianta non sia colpita dalle malattie fungine. E tu, conosci questi 2 fiori che profumano di cioccolato e miele?