Con tre nuovi contratti, Saipem rafforza il suo portafoglio ordini e le azioni festeggiano in Borsa. Dove potrebbero essere dirette adesso?

Terno secco sulla ruota di Saipem

Saipem si è distinta tra i migliori titoli del Ftse Mib nel 2024, con un incremento del 60% da inizio anno. Recentemente, la società ha ottenuto tre nuovi contratti del valore complessivo di 3,7 miliardi di dollari da TotalEnergies EP Angola Block 20, per il progetto Kaminho, relativo allo sviluppo dei giacimenti petroliferi Cameia e Golfinho, situati a circa 100 km dalle coste dell’Angola.

Il primo contratto riguarda l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione, il trasporto e la messa in servizio del mezzo navale FPSO Kaminho (Floating Production Storage and Offloading).

Il secondo contratto comprende l’operation & maintenance (O&M) del FPSO per un periodo di 12 anni, con una possibile estensione di ulteriori 8 anni, sfruttando l’esperienza di Saipem con altre tre FPSO operative in Angola.

Il terzo contratto copre l’ingegneria, l’approvvigionamento, la fornitura, la costruzione, l’installazione, il pre-commissioning e l’assistenza per il commissioning e la fase di start-up di un pacchetto SURF (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines). Questo include circa 30 km di condotte e risers da 8” e 10” e ombelicali, con le strutture associate fabbricate nello stabilimento locale di Saipem ad Ambriz.

Il giudizio degli analisti

Per i 17 analisti che negli ultimi tre mesi hanno espresso un giudizio sul titolo Saipem, il rating medio è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 16%.

Terno secco sulla ruota di Saipem e le azioni possono prendere il largo: le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è saldamente rialzista e una conferma in chiusura di settimana della resistenza in area 2,275 € potrebbe favorire una nuova accelerazione rialzista verso il livello in area 2,8 €, dove si potrebbero registrare prese di beneficio.

Qualora, invece, la settimana dovesse chiudere sotto area 2,275 € ci sarebbero elevate probabilità di assistere a un’inversione ribassista.

