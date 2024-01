“La verità è che…”: Loredana Lecciso, la versione (definitiva) su Al Bano Carrisi e le voci su Romina

Loredana Lecciso è tornata a raccontarsi alla stampa, parlando ancora una volta di Al Bano e della presenza di Romina nella loro vita: ecco la versione definitiva su come stanno le cose tra loro.

Un trio che da decenni domina in modo indiscusso in campo mediatico, dato che su Loredana Lecciso, Al Bano e Romina sono state pubblicate notizie di ogni tipo.

Eppure, la storia d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso è sempre stata molto forte, nonostante il gossip e le crisi che sono stati costretti ad affrontare, anche quando i magazine di cronaca rosa davo per scontato un ritorno con Romina Power. Come sono cambiate, però, oggi le vite dei protagonisti del triangolo più chiacchierato di sempre?

Loredana Lecciso senza freni, spunta tutta la verità

La showgirl pugliese sta vivendo un momento molto particolare della vita, dopo aver festeggiato il Natale insieme alla sua famiglia mentre la figlia Jasmine si trova in Georgia per seguire un nuovo progetto lavorativo, in qualità di concorrente per l’equivalente del programma Ballando con le Stelle. Per la Lecciso è giunto il momento di fare un bilancio della propria vita, segnata da un’altalena di emozioni, ma sempre al fianco di Al Bano.

La coppia ha ritrovato il sereno da tempo, uniti e innamorati come non mai, cercando di affrontare il quotidiano lontano dai rumors ma circondati dalle persone care e dalla famiglia. Loredana recentemente ha deciso di raccontarsi alla stampa, in particolar modo al settimanale Chi, rompendo il silenzio una volta per tutte e svelato la sua verità sul rapporto con Al Bano e il gossip che non li ha mai lasciati.

La Lecciso, dunque, ha trovato il modo perfetto per mettere a tacere le tante notizie che nel tempo sono state pubblicate sulla storia d’amore nata con l’artista più di vent’anni fa, in relazione anche alle tante voci: “Vista da fuori la nostra storia sembra un romanzo con lui, lei e l’altra, ma tra noi non è mai esistita nessun’altra“.

Infine, lasciandosi andare a un giudizio completo della vita condivisa con Al Bano, Lecciso ha così concluso il suo personale racconto al magazine di Chi: “Un certo tipo di narrazione, forse, vorrebbe un altro finale, ma la verità è che noi stiamo assieme e siamo felici, sereni e complici. Siamo una coppia sana e felice sotto tutti i punti di vista”.