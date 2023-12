Siete lettori appassionati? Questi trucchi fanno al caso vostro: potrete leggere gratuitamente tutti i libri che volete

Se siete amanti della lettura, ecco svelato il trucchetto che vi permetterà di leggere una miriade di libri in maniera totalmente gratuita.

La lettura è un’attività che le persone praticano da tantissimo tempo: prima dell’avvento della tecnologia, della televisione e degli smartphone, infatti, trascorrevano il loro tempo libero leggendo. Questo passatempo tuttavia non è mai diventato fuori moda, anche se in effetti attualmente sono più coloro che preferiscono vedere un film piuttosto che quelli che decidono di dedicarsi ad un libro.

Il numero dei lettori sarebbe comunque abbastanza alto nonostante tutto. C’è da ricordare inoltre che tale attività fa molto bene alla salute. A dirlo sono diverse ricerche scientifiche che hanno identificato una serie di benefici che si ottengono immergendosi in un bel libro. Il mondo della letteratura ci offre moltissimi generi e soddisfa ogni esigenza, per questa ragione trovare ciò che fa al caso proprio non dovrebbe essere complicato.

Chiunque con il libro giusto è in grado di tuffarsi completamente in questa attività e scoprire il piacere che si prova svolgendola. Potremmo definirla infatti un passatempo mindfulness, che ci permette di staccare la spina e rilassarci.

Se ami la lettura, ecco alcuni trucchetti per leggere libri gratis

Diversi studi hanno riscontrato che leggere è salutare e ci sarebbero numerose conseguenze positive. Prima di tutto si tratterebbe di un ottimo antistress: concentrarsi su un libro, in silenzio anche per qualche minuto, rallenterebbe la frequenza cardiaca e la tensione muscolare andando ad abbassare i livelli di tensione al 68%.

Aiuterebbe ad aprire la mente e ad essere più creativi. I lettori infatti hanno maggiori capacità di giudizio, a spiegarlo è una ricerca dell’Università di Toronto. Secondo questo studio chi aveva appena finito di leggere un racconto o un romanzo pensava in maniera meno rigida ed era in grado di gestire meglio determinate situazioni di incertezza e confusione. Questa attività inoltre contribuirebbe a migliorare l’empatia e ad avere un cervello più elastico, chi lo fa sarebbe portato dunque a comprendere meglio le emozioni altrui.

Si tratterebbe di un ottimo passatempo per preservare la memoria diventando anche uno strumento di prevenzione per diverse patologie della terza età, come ad esempio la demenza senile. Un ulteriore beneficio sarebbe quello di migliorare la capacità di concentrazione. Dedicarsi ad un solo compito, in questo caso la lettura, ci costringerebbe a focalizzarci totalmente su quello evitando distrazioni e aumentando così il nostro livello di attenzione.

Oggi come oggi leggere potrebbe anche aiutarci a staccarci dallo smartphone e dal tablet, o quantomeno dalla dipendenza social. Per gli appassionati, sarà una lieta notizia sapere che è possibile trovare alcuni libri in maniera gratuita attraverso il servizio Doctype PDF, reperibile direttamente su Google, dove ci sono a disposizione moltissimi titoli tra cui scegliere.

Questa attività, per concludere, solitamente migliora anche le proprie abilità di scrittura, ampliando il bagaglio culturale, imparando a padroneggiare meglio la lingua italiana e conoscendo nuovi termini. Infine, leggere un buon libro a fine giornata sarebbe un ottimo metodo per dormire più serenamente e conciliare il sonno.