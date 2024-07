Nelle ultime settimane sul titolo RAI Way sono circolati rumors che potrebbe condizionare l’andamento delle quotazioni. Quali indicazioni arrivano dall’analisi grafica?

I rumors potrebbero spingere in alto le quotazioni di RAI Way

RAI prevede di cedere una quota del 10% di RAI Way a settembre, mantenendo il 55% della società e incassando circa 130 milioni di €. Questa decisione, presa durante la riunione del consiglio di amministrazione di venerdì, si allinea con il recente DPCM che permette a RAI di ridurre la propria partecipazione fino al 30%. La cessione non ostacolerà la possibile fusione tra RAI Way ed Ei Towers, controllata da F2i e partecipata da Mediaset, che rimane un obiettivo strategico.

Nel contempo, RAI registra un aumento della pubblicità e degli ascolti, grazie anche a Euro2024, e si prepara a lanciare un bond da 300 milioni di €, già approvato, per rifinanziare un’obbligazione in scadenza il 4 dicembre. La prima finestra utile per l’emissione del bond era prevista per metà giugno, ma l’andamento dei mercati ha suggerito di posticipare. UniCredit e Citi sono coinvolti come arranger dell’operazione, con un costo finale atteso intorno al 4-4,2%.

In parallelo, il consiglio di amministrazione di RAI ha approvato un contratto preliminare per l’affitto di un immobile in Via Alessandro Severo a Roma, dove sarà trasferita la sede direzionale nel secondo semestre del 2025 a causa dei lavori di ristrutturazione a Viale Mazzini. Il contratto d’affitto prevede una durata di 9+6 anni, con un costo di 27.500 € per i primi sei anni.

Sul fronte delle nomine, non è ancora stata calendarizzata la nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione da parte del Parlamento. Il 4 luglio, il Consiglio di Stato esaminerà un ricorso che contesta la legittimità della procedura di nomina dei vertici RAI, in seguito all’entrata in vigore dell’European Media Freedom Act, che richiede la separazione della governance dalla politica.

In conclusione, la cessione di RAI Way e il lancio del bond rappresentano passi significativi per RAI nel contesto di un mercato dinamico e di sfide istituzionali in evoluzione.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo RAI Way

Al momento le indicazioni che arrivano dall’analisi grafica non sono molto incoraggianti. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ribassista e potrebbe continuare nelle prossime settimane con ancora di salvataggio intermedia in area 4,655 €. Sotto questo livello, poi, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

Solo una chiusura settimanale superiore a 5,05 € potrebbe far svoltare al rialzo la tendenza in corso.

