Se a febbraio vincolo 20.000 euro a 18 mesi sul conto deposito in banca, quando incasso netto a scadenza? Ecco 5 proposte del mercato

In un’epoca di inflazione alle stelle e rendimenti ancora sugli scudi, è un gran peccato tenere la liquidità ferma sul conto. Primo, perché la scelta presenta tutta una serie di costi palesi e nascosti (l’inflazione) per cui non è vero che sia il miglior porto in assoluto. Ma chi l’ha detto? Secondo, perché il reddito fisso restituisce i capitale a scadenza e nel frattempo maturano gli interessi.

Fatte le premesse, ci chiediamo: ma se a febbraio vincolo 20.000 euro a 18 mesi sul conto deposito in banca, quando incasso netto a scadenza? Presentiamo alcune delle tante alternative oggi presenti sul mercato. Precisiamo che la Redazione non ha rapporti con nessuna delle banche che seguono, e che i dati sono tratti da un portale specializzato nel raffronto di simili soluzioni di investimento.

L’offerta del Deposito Vincolato di Twist

Il Deposito Vincolato Twist a 18 mesi (importo minimo vincolabile: 10mila €) rende il 4,10% lordo annuo (3,03% netto). Oltre alla ritenuta sugli interessi (sempre al 26,00%) e all’imposta di bollo a carico del cliente, poi non vi sono spese varie di gestione.

Gli interessi sono liquidati mensilmente e quelli lordi complessivi su 20mila € ipotetici di capitale ammonterebbero a 1.228,88 €. All’importo lordo andrebbero tolte le tasse (319,51 €) e le spese di bollo (59,95 €). La banca ammette infine l’estinzione anticipata del vincolo e non prevede l’apertura di un c/c associato.

Il Conto Yes di Solution Bank e il deposito presso Banca Aidexa

Passiamo oltre e vediamo il Conto Yes vincolato di Solution Bank. L’emittente non ammette lo svincolo anticipato, né la modifica della durata, né richiede l’apertura di un c/c di appoggio associato.

Sulla durata a 18 mesi il tasso annuo lordo pagato dalla banca è del 4,75%, il 3,52% netto. In soldoni, il montante lordo maturato in 18 mesi è di 1.423,70 € (tasse: 370,16; imposta di bollo: 59,95 €) e la liquidazione è posticipata.

Il Conto Deposito X di Banca Aidexa rende il 4,00% lordo, il 2,96% netto. Il guadagno netto dopo 18 mesi (liquidazione posticipata) sarebbe pertanto di 827,24 € (tasse 311,72 €, imposta di bollo a carico del cliente). La banca consente l’estinzione anticipata del vincolo, non prevede costi di gestione del conto, né l’apertura di c/c associati.

Se a febbraio vincolo 20.000 euro a 18 mesi sul conto deposito in banca, quando incasso netto a scadenza?

Il Conto Deposito di Banca CF+ non è svincolabile, e sul 18 mesi rende il 4,50% lordo annuo, il 3,33% netto. A scadenza (la liquidazione è infatti posticipata), gli interessi netti accreditati sarebbero di 938,14 €, mentre il lordo maturato sarebbe di 1.348,77 €. Oltre alle due spese fiscali poi non vi sono spese extra da sopportare e a carico del cliente, al quale, infine, non è richiesto di aprire un associato c/c.

Il conto Cherry Vincolato dell’omonima banca, infine, accrediterebbe a scadenza 882,69 €, dopo aver decurtato 331,20 € di ritenute e 59,95 € di bollo. Il tasso lordo annuo è del 4,25%, il 3,15% netto, e non ci sono altre spese extra. Gli interessi, in particolare, sono liquidati trimestralmente. La banca non prevede poi l’apertura di un c/c associato e non acconsente all’eventuale estinzione anticipata del vincolo.

Avvertenze generali

In chiusura di articolo invitiamo il Lettore a consultare direttamente la banca di proprio interesse per tutte le conferme del caso. Parimenti, di leggere attentamente tutte le Condizioni Economiche presenti sui Fogli Informativi ufficiali del prodotto oggetto di indagine. Sono questi, infatti, i documenti esaustivi su tutti gli aspetti che concernono il conto in esame.