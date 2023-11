Sapete chi è il fidanzato di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi? Galeotto è stato Tu sì que vales

Raffaella Mennoia collabora da anni con Maria De Filippi per diversi programmi, ma sapete chi è il suo famoso fidanzato? Non ci credereste mai

Il nome di Raffaella Mennoia non è di certo sconosciuto al pubblico di Uomini e donne, è definita il braccio destro della conduttrice Maria De Filippi ma è anche autrice di alcuni dei programmi prodotti dalla Fascino PGT, tra cui Uomini e Donne, appunto.

Raffaella attualmente è fidanzata con un atleta di arti marziale miste e anche noto presentatore. Scopriamo qualche dettaglio sulla vita privata della donna e sopratutto vediamo chi è il compagno, con cui condivide la sua vita dal 2017.

Sapete chi è Alessio Sakara fidanzato di Raffaella Mennoia?

Sicuramente molti di voi conosceranno il fidanzato di Raffaella Mennoia. Si tratta di Alessio Sakara, atleta sportivo e volto noto sul piccolo schermo. Il giovane è nato il 2 settembre 1981. È un artista marziale misto, conduttore televisivo e attore italiano. Alessio è cresciuto a Roma, a Pomezia, assieme alla sua famiglia e in particolare la madre Maura a cui è molto legato. Il suo cognome ha origini nel periodo romano, per la precisione alle missioni dei legionari spagnoli in territorio egiziano, chiamate Saggara.

Alessio si avvicina al mondo dello sport iniziando con il calcio. È stato centrocampista fino a 11 anni, età in cui poi scopre e si appassiona alla boxe. Sin dai primi incontri dimostra di essere veramente portato per questo tipo di disciplina e nel giro di due anni vince la sua prima medaglia d’oro. A 18 anni si trasferisce in Colombia dove vince tre campionati. Ma la vera svolta arriva l’anno successivo dove inizia ad appassionarsi alle arti marziale miste. Nel frattempo per mantenersi lavora come addetto alla sicurezza in un locale e destino vuole che, durante un turno, incontra quello che diventa il suo futuro maestro di MMA, il brasiliano Roberto Almeida.

Alessio Sakara campione di MMA, presentatore e attore amatissimo

Da allora la vita di Alessio è totalmente cambiata. Diventa un atleta professionista e campione del mondo. Ma accanto alla carriera sportiva si aggiunge anche quella televisiva, partecipando prima come concorrente a Pechino Express nel 2013 e poi a Tu si Que Vales nelle vesti di conduttore a fianco di Belen Rodriguez. Qui incontra Raffaella e nel giro di pochi mesi i due si innamorano perdutamente. Ad oggi convivono e hanno un cane di nome Saki.