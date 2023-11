Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli avete mai visto la loro casa? Residenza da sogno

Avete mai visto la casa di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli? E’ una residenza da sogno e un dettaglio non passa inosservato.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono una delle coppie nate nelle prime edizioni del Grande Fratello. Oggi sono ancora insieme, hanno 2 figli e vivono in una casa bellissima: ecco tutti i dettagli.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si sono conosciuti partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello. Tre anni dopo l’uscita si sono sposati e oggi, dopo 16 anni, hanno due figli e sono felici più che mai nella loro residenza da sogno. Nonostante in pochi credessero nella loro storia, hanno dimostrato di essere una solida famiglia. Spesso la Pedrotti si mostra con marito e figli nella magnifica casa: ecco i dettagli.

La casa di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli è meravigliosa: ecco i dettagli della residenza

Hanno partecipato a un reality show e hanno trovato l’amore, forse nemmeno loro, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, credevano che sarebbe accaduto eppure così è stato. All’uscita dalla casa più spiata d’Italia i due hanno consolidato il loro rapporto, si sono sposati e hanno costruito una famiglia. Hanno due bambini bellissimi infatti: Matilda di 12 anni, e Tancredi di 6.

I due bambini hanno anche partecipato con mamma e papà a una pubblicità di surgelati, ma sono noti soprattutto perché spesso sono immortali dai genitori. Proprio nelle foto che si trovano sui profili Instagram è possibile vedere diversi dettagli della casa da sogno.

Dalle foto è possibile vedere che la casa ha un elegante parquet legno scuro e che questo colore si ripete in diversi mobili dell’arredamento delle altre stanze. Ultra moderno anche il bagno, o almeno uno di quelli mostrati dalla padrona di casa, dove c’è la prevalenza dei colori scuri. La stanza da letto invece è un tripudio di colori caldi, dal bianco al legno chiaro, al tortora. Ma proprio dai tanti selfie davanti allo specchio spunta un dettaglio. Nella camera da letto c’è una palestra con tanto di attrezzi e pesi! Sia Katia che Ascanio infatti sono appassionati di fitness e dai loro corpi tonici si vede!

Passando alla zona giorno invece la cucina ha un’isola al centro enorme e un open space molto grande. Le pareti e i mobili sono di colori chiari con il bianco che predomina ovunque e fa contrasto alla cucina nera. Il design è decisamente ultramoderno, ma giovanile e caldo. In evidenza il divano abbastanza ampio di colore bianco, con alle spalle una libreria in legno chiaro. In uno degli scatti di Ascanio troviamo la zona della cucina in cui si vede il tavolo in legno pregiato con dietro due enormi finestre che rendono l’ambiente pieno di luce. La parete è invece in muratura. Insomma una dimora magnifica.