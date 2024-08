Questa settimana potrebbe essere decisiva per il futuro delle azioni ERG

La pubblicazione della semestrale non fa bene a ERG che accelera al ribasso. Cerchiamo, quindi, di capire quali potrebbero essere i punti di approdo di questo movimento ribassista.

I numero delle semestrale di ERG

Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, evidenziando risultati finanziari positivi e una crescita strategica significativa. Il Margine Operativo Lordo (MOL) consolidato adjusted è aumentato a 281 milioni di euro, rispetto ai 271 milioni del primo semestre 2023, grazie all’incremento dei volumi di vendita dovuto a una maggiore capacità installata, nonostante il calo dei prezzi di mercato rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il risultato netto di Gruppo adjusted è sceso a 106 milioni di euro, rispetto ai 114 milioni del 2023, a causa di maggiori ammortamenti, oneri finanziari e un incremento del tax rate legato alla fine del beneficio fiscale Ace in Italia.

ERG ha rafforzato la sua presenza internazionale, completando l’acquisizione di asset negli Stati Uniti attraverso un accordo con Apex Clean Energy Holdings LLC e l’avvio di nuovi progetti eolici e solari in Francia. Inoltre, Erg ha avanzato nel processo di “repowering” in Italia, ampliando significativamente la capacità del parco eolico di Mineo-Militello-Vizzini.

Dal punto di vista della finanza sostenibile, ERG ha emesso con successo il suo quarto Green Bond da 500 milioni di euro per finanziare il Piano Industriale 2024-2026. L’agenzia Fitch ha confermato il rating BBB- con outlook stabile, mentre MSCI ha mantenuto il rating AAA, posizionando ERG nella categoria “Leader” per la sostenibilità.

Alla luce dei risultati ottenuti, ERG ha confermato le guidance per l’intero anno 2024, con un margine operativo lordo stimato tra 520 e 580 milioni di euro, investimenti tra 550 e 600 milioni, e un indebitamento finanziario netto previsto tra 1.750 e 1.850 milioni di euro. Paolo Merli, CEO di Erg, ha sottolineato l’importanza del contributo dei nuovi asset e il continuo sviluppo del portafoglio del gruppo, nonostante le sfide poste dal contesto di mercato.

Le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è ribassista, ma un possibile punto di svolta è molto vicino. Come si vede dal grafico, infatti, area 22,65 € già in passato ha offerto un ottimo supporto alle quotazioni. Qualora questo livello dovesse fallire, però, c’è sempre il supporto chiave in area 20,35 €.

La rottura di questo livello potrebbe favorire una vera ripresa dell rialzo. In caso contrario, le azioni ERG potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

Lettura consigliata

Dopo tre settimane consecutive al ribasso, i mercati azionari americani mostrano i muscoli: cosa potrebbe accadere adesso?