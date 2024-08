In vacanza a settembre conviene: quanto si può risparmiare

Siamo alla metà di agosto, ma molte persone pensano a fare la vacanza il prossimo mese perché in vacanza a settembre conviene ed ecco come e quanto si può risparmiare.

Sappiamo molto bene che il mese in cui si pagano di più le vacanze è agosto perché la maggior parte delle persone ha le ferie dal lavoro proprio in quel periodo. Quindi, se si vuole risparmiare qualcosa è bene organizzarsi per andare a giugno, luglio, oppure direttamente a settembre, quasi a fine estate ma in settimane in cui comunque ci sono ancora alte temperature. Andare in vacanza a settembre conviene e vedremo quanto si può risparmiare. La percentuale di risparmio è davvero elevata, questo ve lo possiamo già anticipare.

I prezzi del mese di agosto

Secondo un’indagine di Assoutenti, agosto ha avuto una serie di rincari in tutti i settori che riguardano la partenza per le vacanze estive. Oltre il 20% sui voli, oltre il 27% sui traghetti, oltre il 12% per hotel e alberghi. Non solo, ma si registrano aumenti anche nei trasporti, quindi nei biglietti ferroviari e in quelli di autobus e pullman. Insomma, partire ad agosto per una vacanza è molto costoso e su questo non ci sono dubbi.

In vacanza a settembre conviene: si può risparmiare fino al 70%

Sempre secondo la stessa indagine, sappiamo che nel mese di settembre i prezzi nei vari settori, appena elencati poco fa, diminuiscono drasticamente. È l’ultimo mese d’estate, molte persone tornano al lavoro, quindi, partire sarà molto più economico e anche senza l’affollamento di turisti tipico del mese precedente.

Si parla di un risparmio che va dal 35% al 50% per le mete della Sardegna, un 60% sulle mete siciliane e, addirittura, un risparmio del 70% rispetto al mese di agosto per una settimana a Gallipoli per una famiglia di 4 persone. Questo considerando tutto, il volo e l’hotel.

A fronte di questi dati e a fronte di aumenti spesso non giustificati nella settimana centrale di agosto, molte strutture non hanno fatto il tutto esaurito come gli anni scorsi. Le persone iniziano a valutare strategie diverse per le proprie vacanze se è possibile farlo.