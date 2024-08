Dopo tre settimane consecutive al ribasso, i mercati azionari americani mostrano i muscoli: cosa potrebbe accadere adesso?

Sono eventi comuni : I pullback di mercato, che possono sembrare gravi, in realtà avvengono frequentemente e non sono motivo di panico. Negli ultimi decenni, cali del 5% o più si verificano circa tre volte all’anno, mentre le correzioni del 10% avvengono mediamente una volta all’anno.

Richiedono pazienza, ma non durano a lungo : Anche se i pullback possono sembrare interminabili, in realtà hanno una durata relativamente breve. Le correzioni del 10% dal 2010 hanno avuto una durata media di 63 giorni, con il mercato che spesso recupera le perdite entro pochi mesi.

Offrono un’opportunità: I pullback, anche se causano volatilità, possono rappresentare opportunità di acquisto. Sebbene il mercato possa sperimentare ulteriori oscillazioni, non si prevede un ribasso prolungato, a meno che non ci siano cause fondamentali come una recessione economica.