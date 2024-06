Grazie al rialzo dei rendimenti del recente passato, il medio termine resta tra gli orizzonti temporali più graditi dal piccolo risparmiatore. A variare è la forma di prodotto sottoscritto per rischio, emittente, livello di tassazione, valuta, struttura e periodicità dei rendimenti, etc.

Prendiamo il caso del risparmio postale nel perimetro dei prodotti del reddito fisso, e soffermiamoci sul buono 3×2, cioè 2 trienni per una durata complessiva di 6 anni. In particolare ci chiediamo: quanto fruttano 13.000 euro a scadenza investiti oggi su un buono fruttifero postale a 6 anni?

Le caratteristiche del buono postale 3×2

Al pari degli altri strumenti del reddito fisso, l’emittente riconosce un interesse già noto a priori e s’impegna al rimborso del capitale (entro i termini di prescrizione). Il rimborso, in particolare, può avvenire tanto a scadenza che prima, se il suo titolare ha bisogno di rientrare del capitale.

Il titolo viene emesso al 100% del nominale sottoscritto (taglio minimo: 50 € e relativi multipli) e non prevede costi di gestione, spese fiscali escluse. Gli interessi maturano dal primo giorno di acquisto, ma sono riconosciuti al termine di ogni triennio, cioè dopo 3 anni e poi a naturale scadenza. Le spese fiscali, in particolare, fanno riferimento all’aliquota fiscale del 12,50% sugli interessi e all’imposta di bollo nei soli casi, modi e tempi previsti dalla Legge.

Possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche ed è ammessa la cointestazione del titolo fino a un massimo di 4 soggetti, tutti maggiorenni. I titoli dematerializzati hanno la stessa intestazione del libretto o del c/c postale di regolamento. Ancora, non sono cedibili tranne che per il caso della successione per morte del titolare o per altre cause che portino alla successione a titolo universale. Al pari degli altri buoni, infine, non può essere dato in pegno.

Quanto fruttano 13.000 euro a scadenza investiti oggi su un buono fruttifero postale a 6 anni?

Veniamo adesso al capitolo rendimenti; quanto fruttano nel corso dei loro 6 anni di vita? Il tasso effettivo annuo alla fine dei 2 trienni è il seguente:

1,25% lordo, cioè l’1,10% netto annuo, al compimento del 3° anno;

2,25% lordo, ossia l’1,98% netto annuo, al compimento del 6° anno, vale a dire l’1,98% netto dal 1° al 6° anno.

Per il calcolo dei montanti intermedi e finali, invece, i coefficienti da utilizzare sarebbero invece i seguenti:

1,03797070 per il lordo e 1,03322437 per il netto (di sola ritenuta fiscale) al termine del 3°, 4° e 5° anno di possesso;

1,14282544 per il lordo e 1,12497226 per il netto (di ritenuta) al termine del 2° triennio, ossia a chiusura dei 6 anni.

Sfruttando il simulatore presente (anche) alla pagina dedicata al buono scopriamo che il montante netto (di sola ritenuta fiscale) di un capitale di 13mila € sarebbe di 14.624,64 €.