Azioni che hanno registrato la migliore performance settimanale da oltre 2 anni a questa parte

Era da oltre due anni che le azioni Wiit non registravano un rialzo settimanale così importante come quello di venerdì 21 giugno. Rialzo che sta continuando anche nel corso di questa settimana. Fin dove potrà spingersi la corsa dei tori lanciati sul grafico di Witt?

I punti di forza e dei debolezza di Wiit

Le previsioni di crescita degli utili per i prossimi anni sono particolarmente forti secondo gli analisti. La società presenta margini particolarmente elevati prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento. Negli ultimi dodici mesi, le previsioni di vendita sono state frequentemente riviste al rialzo, riflettendo un rinnovato ottimismo tra gli analisti. Anche le revisioni degli utili per azione (EPS) sono rimaste promettenti negli ultimi mesi, con aspettative di maggiori livelli di redditività rispetto al passato. Gli analisti hanno un’opinione positiva sul titolo, raccomandando in media di sovrappesare o acquistare l’azione. Considerando le raccomandazioni pubblicate nel corso degli ultimi tre mesi, il rating medio è compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 10%. Inoltre, la bassa divergenza tra i target di prezzo suggerisce un metodo di valutazione consensuale della società e delle sue prospettive.

Tuttavia, la società si trova in una situazione finanziaria difficile con un debito significativo e livelli di EBITDA piuttosto bassi. Con un rapporto prezzo/utili (P/E) previsto rispettivamente a 43,36 e 28,89 per l’anno fiscale corrente e il prossimo, la società opera con multipli di guadagno elevati. Inoltre, con un valore aziendale anticipato pari a 4,64 volte le vendite per l’anno fiscale corrente, l’azienda risulta essere sopravvalutata. Anche rispetto al valore dei suoi asset tangibili, la valutazione dell’azienda appare relativamente alta. La società non paga o paga dividendi molto bassi agli azionisti, per cui non è considerata una società ad alto rendimento. Infine, il gruppo tende a pubblicare utili peggiori rispetto alle stime.

Azioni che hanno registrato la migliore performance settimanale da oltre 2 anni a questa parte: le indicazioni dell’analisi grafica

La forza delle quotazioni è impressionante e una chiusura settimanale superiore a 20,90 €, un livello che da circa 20 mesi frena l’ascesa del titolo, potrebbe favorire un’accelerazione rialzista secondo lo scenario indicato in figura..

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 20,90 €.

