3 curiosità sul Giappone che sicuramente non conosci: sorprendenti!

Il Giappone è un Paese molto affascinante ed ecco 3 curiosità molto particolari che sicuramente non conosci. Vuoi metterti alla prova? Ecco tutti i dettagli.

Il Giappone è una Nazione insulare dell’Oceano Pacifico con capitale Tokyo. È una piccola isola, in realtà, ma ricca di cultura e di storia. L’ambiente e i simboli affascinano da sempre le persone che vivono in occidente che organizzano diversi viaggi per poter visitarlo almeno una volta nella vita.

In questo articolo ti diremo 3 curiosità sul Giappone che sicuramente non sai. Almeno, se non ci sei stato è difficile che possano venirti in mente o che siano facili da capire.

Ogni Paese ha le sue abitudini e le sue consuetudini che noi in Italia potremmo trovare un po’ strane. Ma il Mondo è bello proprio per questo, come si suol dire, perché è vario!

3 curiosità sul Giappone: cose che probabilmente non ti aspetti

Iniziamo con un’abitudine che i giapponesi hanno quando incontrano una persona che non conoscono: mai dare la mano. Loro usano il contatto fisico il meno possibile. Quindi, anche quando ci sono delle presentazioni, soprattutto se si tratta di una donna, mai dare la mano così come faremmo noi in modo del tutto naturale e spontaneo in Italia.

Proseguiamo con il dire che in Giappone la fortuna è una cosa seria. Inoltre, sono molto scaramantici e cercano di allontanare qualsiasi cosa possa essere negativa. Ad esempio, cercano in tutti i modi di evitare il numero 4. Perché? Perché la pronuncia è molto simile a quella della parola “morte”.

Infine, ecco un dato molto significativo: in Giappone ci sono più animali domestici che bambini. Purtroppo, il tasso di natalità è ai minimi storici e il Governo sta facendo di tutto per dare degli incentivi in questo ambito. Quindi, per il momento ci sono più animali domestici e più anziani, tanto che i pannolini da adulto sono più acquistati di quelli per neonati.

Un’altra chicca

Dovete sapere che in Giappone la cortesia è l’elemento principale in ogni ambito della giornata. Quindi, le persone sono schive, ma molto molto cordiali. La polizia, ad esempio, può portare personalmente un turista al proprio hotel se lo vede in difficoltà, può pagare la corsa del taxi ad una persona che ha bevuto. Oppure, chi annuncia sul treno un ritardo della partenza (anche di un paio di minuti) poi si scusa per aver disturbato. Sapevi tutte queste cose?