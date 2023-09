Psicotest più utile: scegli il cappello e scopri i segreti che non hai mai rivelato a te stesso | Sono tanti

Vuoi scoprire quali sono i segreti che non riesci a dire nemmeno a te stesso? Grazie a questo test potrai svelarli tutti subito.

Avere dei segreti con le altre persone è qualcosa che può capitare, visto che non si può dire qualsiasi cosa a chiunque. Avere dei segreti però con se stessi non è proprio la stessa cosa. Ci sono alcune cose che non abbiamo il coraggio di ammettere nemmeno a noi stessi.

Con il proprio io interiore dovrebbe esistere un rapporto di tranquillità e di serenità, visto che noi stessi siamo la persona con cui trascorriamo la maggior parte del tempo e non voler accettare alcune cose come se non fossero mai esistite non è certo un’ottima soluzione. Sei quello che vuoi fare è tirare fuori dal tuo subconscio quali sono i tuoi segreti più reconditi, questo è proprio il test che fa al caso tuo. Quello che dovrei fare è semplicemente osservare l’immagine presente qui sopra e scegliere uno tra i tre cappelli presenti e poi dovrai continuare a leggere per scoprire i risultati del test. Ti informo che il test è da eseguire per puro svago, poiché non si basa su alcuna prova scientifica.

I profili del test: il cappello che indosseresti

Se il cappello che hai scelto è il sombrero significa che quello che tieni maggiormente nascosto riguarda le bugie. Sai di mentire molto spesso alle persone anche se non lo fai per pura cattiveria, ma è come se ti uscisse spontaneo non dire esattamente quello che pensi e inventare i particolari delle storie per abbellirle e farle sembrare il più avvincenti. Inoltre, non vuoi ammettere a te stesso che la tua vita è molto più noiosa di quello che avresti desiderato e cerchi di fare quello che puoi per dimostrare agli altri il contrario.

Se invece hai scelto il cappello da cowboy significa che tieni nascoste le tue ambizioni personali. In verità hai moltissime ambizioni che vorresti raggiungere, ma ti senti troppo impreparato e inesperto per poter pensare di arrivare a certi traguardi e per questa ragione fingi di non interessarti a ad alcuna attività, quando invece vorresti dimostrare a tutti la tua passione per ciò che maggiormente ti piace.

Infine se hai scelto il cappello di paglia significa che tieni nascosta la tua situazione finanziaria. È come se non volessi ammettere a te stesso di star passando un momento di difficoltà, fase che tutti quanti nella vita bene o male affrontano, e per non fare cadere le apparenze spesso quando esci con gli altri spendi più di quanto potresti. Al tempo stesso non chiedi aiuto perché hai paura di fare una brutta figura.