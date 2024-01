Guendalina Tavassi, dal successo alla tragedia: “Mi ha distrutta”

Dal successo ad un dramma che si è rivelato devastante: cosa è accaduto all’influencer? Guendalina Tavassi si racconta.

Una delle influencer e personaggi pubblici che ha cambiato il mondo dello spettacolo con la sua ironia e semplicità è proprio lei, la bellissima Guendalina Tavassi. Si è sempre contraddistinta per essere schietta e sincera e ha avuto la possibilità di partecipare al Grande Fratello e al reality L’Isola dei famosi insieme a suo fratello Edoardo, oggi compagno di Micol Incorvaia. Purtroppo, la donna ha dovuto affrontare un momento buio nella sua vita: ecco cosa le è successo.

Classe 1986, da giovanissima Guendalina ha dato alla luce la prima figlia di nome Gaia, alla quale è particolarmente legata. Con il padre della bambina, invece, non rimane in buoni rapporti. Tanto che, durante la sua permanenza al Grande Fratello 11, si accusano l’un l’altro di essere cattivi genitori.

Circa la vita sentimentale, Guendalina nonostante le esperienze negative non ha mai smesso di credere nell’amore. Così, fa la conoscenza di Umberto D’Aponte e da questa unione sono nati due bambini: Chloe e Salvatore. Purtroppo, la storia con quest’ultimo finisce. Tuttavia, dopo la rottura l’influencer rinasce e finalmente trova l’attuale fidanzato, con cui è molto felice. Si tratta di Federico Perna.

La donna, inoltre, ha avuto modo di partecipare a diversi programmi di successo, tra cui Tale e quale show, la trasmissione condotta da Carlo Conti, nel 2018. Successivamente ha assunto la posizione di opinionista fissa nel noto show Pomeriggio Cinque, all’epoca condotto da Barbara D’Urso.

Guendalina Tavassi, dal successo al dramma improvviso: la dolorosa confessione

La meravigliosa influencer è diventata un volto molto apprezzato dal pubblico, soprattutto per l’ironia con cui affronta le più svariate situazioni e, in generale, la sua quotidianità. La donna, molto presente sui social, condivide con i suoi fan parte delle sue giornate. Eppure, nonostante il suo essere così solare, nella vita ha dovuto fare i conti con momenti davvero terribili.

Ospite in una puntata del noto programma tv I Fatti Vostri, l’ex gieffina ha voluto ripercorrere le fasi della sua vita e della sua carriera, raccontando di un periodo che l’ha letteralmente distrutta. La sua infanzia è stata molto difficile: in studio è intervenuta anche la mamma di Guendalina, Emanuela Fuin, che ha rivelato un retroscena inedito sul padre dell’influencer.

“Ha rapito mia figlia, io non l’ho vista per sei mesi e questa storia mi ha distrutta. Io ero pelle e ossa, per sei mesi non ho saputo nulla di lei” ha affermato. Inoltre, quando Guendalina è rimasta incinta da giovanissima, il papà l’ha rifiutata e lei ha subito contattato la madre, la quale ha confessato: “In quell’occasione mi ha chiamato, mi ha detto che era incinta ed io lo ho solo detto che la scelta spettava a lei, che era una scelta difficile ma spettava a lei”.