Pensavi fossero sani: ecco 4 cibi che invece ti fanno ingrassare

Ci sarebbero alcuni alimenti che potrebbero essere poco salutari per la salute e per la dieta

Per una sana alimentazione ed essere davvero in forma è necessario fare molta attenzione ai cibi che si introducono nel corpo. Un argomento non scontato e da non sottovalutare che può davvero essere fondamentale per la salute.

A volte si rischia di conseguire una routine alimentare errata che può portare a complicanze cardiocircolatorie, diabete, colesterolo alto, fegato grasso e non solo.

Un’alimentazione ricca di grassi soprattutto animali, idrogenati, alimenti industriali, formaggi grassi, bibite gassate, eccesso di zuccheri.

Ci sono, infatti, molti prodotti che andrebbero letteralmente evitati. Non si tratta di una questione di calorie, quanto di un eccesso negativo di quelli che non costituiscono nemmeno macronutrienti, come coloranti, conservanti, edulcoranti, eccetera.

Ecco gli alimenti a cui dover rinunciare per stare in salute

Prodotti proteici, light o zero. I prodotti contraddistinti dalle etichette riportanti alti contenuti di proteine, zero grassi o zuccheri o semplicemente “light” potrebbero non essere poi così leggeri. Un vero e proprio problema. Bisognerebbe sempre stare attenti alle etichette, andando a leggere innanzitutto le calorie, per poi passare a grassi, zuccheri, sodio e altri elementi. In particolare, alcuni prodotti proteici o zero grassi avrebbero un altissimo quantitativo di zuccheri che contrasterebbe con quella che è una sana alimentazione.

Verdure “reinventate”. A volte ci si lascia convincere da quelle che possono essere delle verdure reinventate. Patatine di verdure, eccetera. Queste sarebbero però piene di olio e addirittura fritte in esso. Bisognerebbe sempre prediligere vegetali da consumare crudi, stufati, bolliti, leggermente scottati, al forno. Ma evitare ogni tipo di frittura o condimenti con salse e altri elementi extra, di cui non si conosce spesso la composizione. Ciò accade soprattutto quando si va nei ristoranti, ovviamente i prodotti serviti potrebbero aver subito delle lavorazioni o comunque avere ingredienti che vengono riportati, ma dei quali non si conosce la quantità impiegata per ogni 100 grammi di prodotto, ad esempio.

Salse. Non bisogna lasciarsi ingannare dalle salse che si trovano tra gli scaffali, potrebbe davvero succedere di ritrovarsi con dei prodotti altamente grassi e poveri di macronutrienti. Meglio preparare in casa qualche condimento. Dalla maionese (molto grassa, ma sicuramente più sana, se preparata con uova, limoni e olio, tutti prodotti biologici) a topper e condimenti per insalata. Ad esempio qualche cucchiaio di yogurt greco, un po’ di erba cipollina, olio evo e sale potrebbe essere il giusto compromesso per una salsa davvero gustosa e amica della linea.

Porridge. Bisogna fare molta attenzione ai preparati pronti all’uso per quella che sembra essere la colazione più in voga degli ultimi tempi. L’aggiunta di zuccheri, conservanti e ben altro è dietro l’angolo. Meglio acquistare fiocchi di avena o altre farine per porridge, leggendo bene l’etichetta, assicurandosi non ci siano aggiunte “extra” e non amiche della salute.