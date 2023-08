Victoria De Angelis, vacanze bollenti: l’ultimo post infiamma i social

La bellissima bassista dei Maneskin Victoria De Angelis si sta godendo le vacanze estive, l’ultimo post mostra dei momenti bollenti.

In questi ultimi tre anni i componenti dei Maneskin sono stati costretti ad un tour de force in giro per il mondo. Il successo planetario ottenuto dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest ha dato il via ad una infinita tournée mondiale che si è incastrata alla perfezione con l’uscita del nuovo album. Per i giovani musicisti, dunque, le vacanze sono state finora un lusso impossibile da concedersi, ma pare che in questi ultimi giorni stiano godendo di un rompete le righe tra una data e l’altra.

A fare notizia in queste ore è stata Victoria De Angelis, bassista e fondatrice della band che da poco ha fatto coming out e mostrato al mondo la sua fascinosa fidanzata, la modella olandese-brasiliana Luna Passos. Da quando la loro storia è diventata di pubblico dominio, Victoria ha inondato anche il profilo Instagram di foto di coppia in cui mostra l’affetto che le lega ma anche momenti di puro divertimento.

Ragazza dal volto angelico di bell’aspetto, Victoria ha sempre solleticato l’interesse e il gradimento del pubblico e della stampa, anche perché in questi anni non ha fatto mistero delle sue grazie, sposando un look trasgressivo sia sul palco che nella vita di tutti i giorni.

Victoria De Angelis, le vacanze insieme a Luna sono bollenti: fan in delirio

In particolar modo ad attirare l’attenzione e i favori del pubblico è stato l’ultimo post pubblicato dalla musicista. In questo Victoria mostra alcuni frammenti della vacanza insieme a Luna e ogni scatto possiede una sua originalità ed un motivo d’interesse. Il primo ad esempio ci mostra le due in abiti da sera succinti distese sul letto, il secondo ce le mostra in riva al mare mentre simulano scherosamente una posizione sessuale, il terzo ci mostra Victoria in topless e l’ultima foto riprende la bella modella di spalle con il lato b in bella mostra.

Oltre alle foto ci sono due video, uno in cui Luna sfila in mezzo a quella che sembra una fattoria, ed un altro che mostra una parte della spiaggia in cui hanno passato il tempo insieme e la bella modella che twerka in spiaggia. Il post ha subito ottenuto una miriade di like e commenti positivi con fan che addirittura auspicano che la musicista possa divenire “Presidente” entro il 2024. Tra i vari commenti – alcuni dei quali sconci – c’è anche chi tra il serio ed il faceto comunica a Victoria: “Vorrei che fossi mia mamma”. Insomma sembra che lo spirito libero e folle della musicista abbia contagiato anche i suoi follower.