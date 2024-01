Orologi di lusso da regalare a San Valentino: tutte le alternative al Rolex su cui dovremmo investire

Gli orologi di lusso da uomo sono un regalo perfetto per San Valentino. Bisogna poterseli permette e allora l’investimento è assicurato. Se il nostro portafoglio è ricco, ecco quali scelte potremmo fare.

Certo scegliere un orologio Rolex per un regalo è sempre la via più semplice e sicura. Per questo San Valentino un bel Rolex Submarine Date sarebbe davvero apprezzato. Acciaio inossidabile, lunetta in ceramica, quadrante blu molto suggestivo, il prezzo si aggira sui 15.000 euro. Ma non dobbiamo dare le nostre attenzioni solo ai Rolex, le possibilità sono diverse.

Regalare orologi prestigiosi è il modo migliore per dimostrare quanto teniamo a qualcuno, non si tratta mai di regali impersonali. Non lo è di certo il Cartier della collezione Santos, tradizione e innovazione che vanno a braccetto, ceramica elegantissima, vetro in zaffiro antiriflesso. Prezzo che si aggira sui 30.000 euro, questa è la prima alternativa ai Rolex.

Tradizione e modernità si incontrano

L’orologio Hublot Big Bang E Gen3 è una scelta davvero particolare. Anche in questo caso passato e presente si uniscono ma in un mix di gomma e ceramica che non si trova spesso in commercio. La cassa appunto in ceramica è microsabbiata, il vetro è in zaffiro e l’orologio resiste a profondità marine di 30 metri. Si tratta di un orologio digitale il cui prezzo si aggira sui 5.000 euro. Se il nostro lui è giovane e moderno questa scelta sarà apprezzata.

Se invece la persona amata è sofisticata e tradizionalista allora optiamo per l’Omega Moon Watch Speedmaster Professional. Segnatempo che rappresenta lo spirito avventuroso al meglio, il modello in argento con quadrante nero è particolarmente elegante. Il bracciale è ad arco spazzolato, l’orologio ha una resistenza alle profondità marine di 50 metri. Il suo prezzo si aggira sui 7.000 euro.

Scelte da intenditori

Il Patek Philippe Calatrava è un orologio per intenditori. Lo troviamo in commercio nel modello realizzato con pelle di alligatore, in colore oro bianco o nero, con cinturino cucito e fibbia ad ardiglione. Il movimento meccanico è a carica automatica, resiste fino a 30 metri, il suo prezzo si aggira sui 40.000 euro.

Un’altra scelta speciale potrebbe essere il Jaeger le Coutre reverse tribute, anche questo certamente da intenditori. Per dimostrare che stiamo riflettendo sul regalo, che lo abbiamo scelto con cura, cercato e valutato con attenzione. La cura è una grande dimostrazione di affetto. Anche il prezzo è importante, questi orologi si aggirano sui 10.000 euro, design semplice ed elegante, quadrante grigio lucido e lancette Dauphine, si tratta di un regalo indimenticabile. Non solo Rolex quindi, tanti i modelli da proporre per questo San Valentino. Chi può, sicuramente ci penserà.