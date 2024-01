Il grande ritorno di Morgan a Tali e Quali stasera su Rai 1: ma sarà davvero lui?

Secondo appuntamento questa sera per lo spettacolo condotto da Carlo Conti, in onda su Rai1 a partire dalle 21,25. Dopo aver perso piuttosto nettamente la “battaglia dell’audience” sabato scorso contro l’invincibile “C’è posta per te”, su Canale 5, oggi si replica.

La corazzata di Mediaset sarà difficilmente battibile, ma in viale Mazzini si augurano di ridurre almeno il divario. Quasi 14 punti di share la differenza tra le due trasmissioni sabato 13 gennaio.

Per provare a mettere più pepe al programma, ci sarà il grande ritorno di Morgan. Infatti, il discusso cantante, affiancherà Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio come quarto giudice della gara.

La storia del cantante

Nato a Milano 51 anni fa, pseudonimo di Marco Castoldi, mostra grande interesse per la musica sin dalla più tenera infanzia. Nel 1988, ancora adolescente, viene segnato in modo indelebile dalla scomparsa del padre, suicidatosi a causa della depressione.

Nel 1994, l’esordio musicale insieme ai Bluvertigo, il gruppo fondato con Andrea Fumagalli, conosciuto a Monza nel 1984. Il loro sarà un sodalizio artistico molto lungo, fino al 2017, quando Morgan decise di lasciare definitivamente la band. Salvo ripensarci e tornare nel 2021.

Morgan a Tali e Quali, ma sarà davvero lui?

Sarà davvero lui ad affiancare i tre giurati nella seconda puntata in programma questa sera su Rai1? No, non ci sarà il suo ritorno in televisione dopo il discusso allontanamento da Sky a settembre 2023, durante X Factor.

Il cantante, non nuovo a episodi clamorosi e controversi, (chi non si ricorda Sanremo 2020, con la celebre fuga dal palco di Bugo?) non ritornerà dietro al banco della giuria. A fare le sue veci, e in un programma di imitazioni non poteva che essere così, sarà l’esilarante Leonardo Fiaschi. Non nuovo a riprodurre in maniera ironica le gesta di Morgan, il cabarettista livornese cercherà di dare un po’ di pepe alla trasmissione con le sue gag.

Sarà sufficiente per ridurre il divario dal programma di Maria Filippi? Molto difficile, certo in Rai si auspicano che la forbice non sia così ampia anche nel secondo confronto.

Il Morgan vero, probabilmente, avrebbe fatto più ascolto, ma c’è da credere che anche Fiaschi si impegnerà al massimo per far sorridere i suoi telespettatori.

Appuntamento a questa sera, dunque, con un nuovo duello a colpi di share tra Rai e Mediaset.

Lettura consigliata

LEONARDO PIERACCIONI TORNA AL CINEMA: UNA COMMEDIA CHE UNISCE REALTÀ E FANTASIA