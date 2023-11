Olgettine sfrattate dalle case di Berlusconi, cosa c’è davvero dietro all’iniziativa della famiglia

Cosa sta succedendo nella famiglia Berlusconi e perchè le Olgettine sono state sfrattate? Ecco tutto quello che devi sapere.

Con la morte, lo scorso giugno di Silvio Berlusconi, la famiglia del Cavaliere ha bloccato i versamenti mensili e chiuso le case in comodato d’uso per le venti ragazze che partecipavano alle serate di Arcore.

L’assegno di 2.500 euro, che per il leader di Forza Italia era un risarcimento per i danni di immagine dei processi Ruby, non verrà più corrisposto alle Olgettine Barbara Guerra, le gemelle De Vivo, Francesca Cipriani, Alessandra Sorcinelli e a molte altre che partecipavano alle cene eleganti di Villa San Martino.

I pagamenti sono già stati sospesi dagli eredi di Silvio Berlusconi, mentre il contratto in comodato d’uso di chi ha usufruito per anni di un’abitazione si estinguerà con la fine anno, un modo per concedere tempo a chi deve cercare una nuova sistemazione. Le ragazze si trovano di nuovo al centro della cronaca giudiziaria degli ultimi giorni e stanno cercando aiuto per fronteggiare la situazione. Per la pubblica accusa, i soldi ricevuti negli anni, sarebbero serviti a comprare il silenzio delle Olgettine su quanto accaduto ad Arcore.

Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle giovani assolte nel processo Ruby ter, hanno ricevuto la richiesta da parte delle società di restituire le ville gemelle a Bernareggio, in Brianza, dove da anni vivono gratuitamente per volere dell’ex premier. Fino poco tempo fa, la generosità dell’ex capo del governo aveva garantito loro, e a molte altre, la copertura economica per condurre una vita agiata senza alcuna difficoltà.

Belpietro e Travaglio, il parere dei due giornalisti

Secondo Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama, con la morte di Silvio Berlusconi, che ha pagato per anni queste donne, la famiglia del Cavaliere ha deciso allontanarle definitivamente bloccando i pagamenti. Secondo Belpietro, le ragazze venivano spesso chiamate in Procura a testimoniare e questo poteva rivelarsi uno strumento pericoloso contro Berlusconi. Per questo motivo, l’ex leader di Forza Italia le ripagava con assegni mensili e residenze, un modo per rimborsarle e assicurarsi il loro silenzio.

Il parere di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, è molto simile al punto di vista di Belpietro. Travaglio sostiene che Berlusconi in vita avesse concesso le residenze alle Olgettine, con la promessa di intestare loro gli immobili, in modo tale da evitare una configurazione successiva per corruzione. I familiari di Berlusconi, a questo punto, non sarebbero nemmeno interessati alle dichiarazioni delle ragazze nei confronti del padre defunto.