Sapevi che anche cani e gatti hanno un segno zodiacale? Scopri quello del tuo cucciolo: capirai tante cose sul suo carattere

Anche il tuo cane o il tuo gatto hanno un segno zodiacale: scopri qual è e capirai meglio come si comporta il tuo animale domestico.

Ebbene sì, anche il tuo animale domestico è nato sotto un segno, e la pratica di ricavarne la personalità calcolando quando è nato la chiamano “Pet Astrology”.

Si tratta di un metodo leggero e simpatico per capire meglio le particolarità del tuo amico peloso. Esplorare come i pianeti influenzano il tuo animale domestico potrebbe aiutarti anche a comprenderlo meglio e avvicinarti alle sue azioni di ogni giorno.

Lo zodiaco è composto da 12 segni, ognuno con le sue caratteristiche personali, e sono tutti associati ad uno specifico periodo dell’anno. Quindi basta scoprire quando è nato il tuo animaletto per individuare il suo segno zodiacale e di conseguenza, parte della sua personalità.

Il segno zodiacale del tuo animale domestico

Iniziamo con l’Ariete, per gli animali nati tra 21 marzo e 20 aprile: si tratta spesso di un animale domestico indipendente e sicuro di sé. Se si trova in un contesto con altri animali domestici, potrebbe presentarsi come “l’alfa” della situazione. Dal 21 aprile al 20 maggio abbiamo invece il Toro, che potrebbe rivelare un animale che non ama i cambiamenti ma adora fare lunghi pisolini nei punti più morbidi della casa.

Se nato tra il 22 maggio e il 21 giugno invece, si tratta di un Gemelli, un animale che ama giocare e vuole attenzione da parte del suo padrone, e forse anche che “comunica” più spesso di altri animali. Se nato tra 22 giugno e 23 luglio, abbiamo un animale del Cancro, affettuoso e sensibile, che si sente un vero e proprio membro della famiglia.

Tra il 24 luglio e il 23 agosto abbiamo un Leone, un animale che ama stare al centro dell’attenzione, coraggioso e spavaldo. Dal 24 agosto al 23 settembre abbiamo invece un animale della Vergine, molto pulito ma anche esigente per quanto riguarda l’ambiente e le persone che lo circondano. Tra il 24 settembre e il 23 ottobre troviamo invece un Bilancia, un animale che non ha problemi a stare con gli altri e molto socievole. Se nato tra il 24 ottobre e il 22 novembre abbiamo invece un animale dello Scorpione, estremamente leale e fedele al suo padrone, ma che è anche capace di starsene per i fatti suoi.

Dal 23 novembre al 21 dicembre avremo un Sagittario, un animale estremamente energetico e forse non molto attento alle regole. Se nato tra 22 dicembre e 19 gennaio invece, avremo un animale del Capricorno, più calmo e sereno e meno giocoso. Tra il 20 gennaio e il 18 febbraio avremo un animale dell’Aquario, un animale un po’ strano, lo troverete facilmente in posizioni particolari o a comportarsi in modo eccentrico. E per ultimo, dal 19 febbraio al 20 marzo, abbiamo un animale del Pesci, ovvero un animale che possiede ottima intuizione e ti starà sempre vicino quando sei triste.