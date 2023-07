Nowzaradan sconvolto, “Vite al limite è tutto finto”: scoperta senza precedenti

Vite al limite ha subito un duro attacco da un’ex paziente che ha fatto delle accuse molto precise che mettono in cattiva luce lo show.

Vite al limite è un programma di grande successo che viene trasmesso da ben 11 stagioni su Tlc in America e su Realtime in Italia. La trasmissione si concentra su persone gravemente obese che cercano di cambiare vita intraprendendo una dieta ferrea. Ma davvero sarebbe tutto finto?

Vite al limite mostra il difficile cammino che intraprendono persone gravemente obese dipendenti dal cibo e che provano a seguire un percorso di dimagrimento assistiti da professionisti. Non è un lavoro facile perché spesso dietro ai tanti chili ci sono storie di abusi e violenze che non sono mai stati affrontati o curati.

Ma ecco cosa ha detto un’ex paziente, le sue dichiarazioni gettano una nuova luce sulla trasmissione che continua ad avere grande successo.

Vite al limite nella bufera, ad accusarli è lei

Vite al limite è stato oggetto di pesanti recriminazioni da parte di un ex paziente di nome Samantha Mason. La donna del Texas aveva partecipato nel corso della prima puntata della nona stagione.

La donna pesava più di 400 kg e la sua era una situazione molto grave che minacciava la sua salute. Samantha era dipendente dal cibo e aveva addirittura un canale social in cui si esibiva mentre mangiava con il nome di Vanilla Hippo. La paziente ha provato a intraprendere il percorso sotto le cure del dottor Nowzaradan ma questo non ha funzionato e non ha ottenuto i risultati sperati e nemmeno il bypass gastrico.

Samantha però ha proseguito a tenere aggiornati i tanti telespettatori che si erano appassionati alla sua vicenda tramite i social, infatti è molto attiva su TikTok. In seguito è riuscita in modo autonomo a perdere tanti kg, grazie anche a un’operazione e a rimettersi in carreggiata.

La Mason però è molto critica nei confronti dello show. Sui suoi social ha detto: “è tutto finto”, riferendosi in particolare ai dialoghi con il chirurgo di origini iraniane che secondo lui sarebbero basati su sceneggiature. L’ex paziente ha anche aggiunto che quando aveva deciso di partecipare alla trasmissione non immaginava che fosse così brutto come poi si è rivelato.

La tiktoker ha spiegato che secondo lei Vite al limite sfrutta l’immagine delle persone in forte sovrappeso di cui le persone a casa ridono. Dai vertici dello show non sono giunte repliche, chissà cosa ne pensano gli spettatori.