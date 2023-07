Problemi al fegato? Fai attenzione a questi segnali: potreste necessitare un detox

Ci sono dei segnali che stanno ad indicare che è giunto il momento di depurare il fegato, per rigenerarlo e farlo stare in salute. Ecco quali

Il fegato riveste un ruolo di enorme importanza nell’apparato digerente del nostro corpo. Grazie alle sue funzioni, siamo in grado di condurre una vita sana.

Nel dettaglio, il fegato è una ghiandola a forma di cuneo, che incide in modo determinante sul metabolismo di una persona. Le sue, non a caso, sono per lo più funzioni metaboliche.

Il fegato genera la bile e agevola la conversione dei cibi assorbiti, è parte del metabolismo delle proteine e della diminuzione degli scarti tossici. Inoltre, questa ghiandola gestisce e raccoglie zuccheri.

È un organo molto importante ma di estrema delicatezza, per cui va trattato con grande cura. Se si mettono in atto atteggiamenti che possono comprometterne il buono stato, può essere danneggiato e agire in modo disfunzionale.

Ecco perché vanno evitati abuso di alcolici, fumo, oppure troppe medicine, o di eccedere nel consumare cibi grassi. Tutte queste, possono essere causa di danni a questa importantissima ghiandola.

Ma nel dettaglio, ci sono dei segnali che indicano che il vostro fegato necessita di un detox. Ecco quali

Fegato: quando si ha bisogno di un detox

Tra i segnali che ci indicano che qualcosa non va nel nostro fegato, c’è l’alitosi. Quest’ultima deriva da un aumento dell’ammoniaca nel nostro organismo, che non dovrebbe esserci se il fegato funziona a dovere.

Ergo, da qui, il primo segnale che il fegato necessita di un detox. Un altro segnale che il fegato non è al massimo della sua funzionalità, è una lingua patinata, la mattina appena svegli.

Se vediamo la lingua con uno strato biancastro, potrebbe indicare una candidasi intestinale o sovraccarico epatico. Togliere questa patina con un nettalingua e fare un detox.

Anche un sapore amaro in bocca può indicare cattiva digestione. Altri segnali possono essere anche cattiva digestione, eccesso di gas, gonfiore, nausea, crampi all’addome.

Anche la troppa spossatezza, soprattutto al mattino, può indicare un sovraccarico epatico. Idem per i risvegli notturni, in particolare dall’1 alle 3 di notte. Un fegato che non funziona in modo corretto può dar luogo a confusione mentale, mal di testa, e anche difficoltà di memoria. Infine, attenzione al colore dell’urina: se è molto scura e maleodorante, potrebbe voler dire che il fegato necessita di essere disintossicato.