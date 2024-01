Whatsapp cambia per sempre: tutte le novità aggiunte che devi conoscere

Mentre accogliamo il 2024, ecco un riepilogo di tutte le funzionalità chiave che WhatsApp ha lanciato ufficialmente lo scorso anno.

WhatsApp è stata piuttosto attiva nel lanciare nuove funzionalità per la sua piattaforma nel 2023. Tra queste le più rilevanti sono l’introduzione dei canali, il supporto per più account sullo stesso telefono o la possibilità di modificare i messaggi.

La sicurezza è stata un obiettivo importante per l’azienda di proprietà di Meta. Nel 2023, WhatsApp ha ufficializzato una serie di funzionalità di novità che migliorano la privacy degli utenti. Alcune di queste includono blocchi della chat, verifica del dispositivo, codici di sicurezza automatici e altro ancora. Di seguito, ecco un riepilogo completo degli ultimi aggiornamenti.

WhatsApp: tutte le ultime novità su Android e iOS lanciate nel 2023

Nel 2023 WhatsApp ha reso disponibili diverse funzionalità chiave per Android, iOS e versioni Web. Il supporto per più account sullo stesso telefono è stato per molto tempo una delle funzionalità più attese. Ciò elimina principalmente la necessità per gli utenti di portare con sé due smartphone diversi per utilizzare profili separati.

Inoltre, la funzionalità semplifica il passaggio, ad esempio, tra l’account di lavoro e quello personale poiché possono essere utilizzati sullo stesso telefono. Dopo aver lanciato Chat Lock all’inizio di quest’anno, inoltre, WhatsApp ha rilasciato la funzione di codice segreto a dicembre come ulteriore modo per proteggere le conversazioni. Il blocco con codice consente agli utenti di impostare una password univoca diversa da quella utilizzata per sbloccare i propri telefoni.

La feature offre un ulteriore livello di privacy, soprattutto per coloro che spesso tendono a lasciare che altre persone usino il proprio smartphone. Con Codice segreto per Blocco chat, gli utenti avranno anche la possibilità di nascondere la cartella Chat bloccate dall’elenco delle conversazioni, in modo che possano essere scoperti solo digitando l’apposita password nella barra di ricerca. Tuttavia, gli user possono comunque scegliere di visualizzarle nella propria chatlist.

Alla sua annuale Connect Conference di settembre, poi, Meta ha annunciato tre nuove funzionalità AI per WhatsApp. L’azienda ha introdotto gli adesivi AI per consentire agli utenti di crearne di personalizzati. Sono state annunciate anche le chat AI. Grazie all’intelligenza artificiale dell’azienda, gli utenti possono porre domande per ottenere risposte nell’app.

Gli user potranno usare la propria immaginazione per generare immagini che rappresentino un’idea, un luogo o anche una persona. Tutto ciò che bisogna fare è digitare un messaggio per creare contenuti fotorealistici. Ad agosto, inoltre, WhatsApp ha introdotto un’app aggiornata per gli utenti Mac, offrendo il supporto per le chiamate di gruppo su tali dispositivi. Gli utenti possono connettersi con un massimo di otto persone durante le videochiamate e fino a 32 nel corso delle chiamate audio.

L’app aggiornata per Mac aggiunge anche la possibilità di condividere file trascinandoli facilmente in una chat. Le chiamate e le conversazioni saranno crittografate end-to-end. Infine, l’azienda Meta ha lanciato i canali, disponibili nella scheda Aggiornamenti. Questi sono essenzialmente uno strumento di trasmissione unidirezionale, che consente agli amministratori di inviare contenuti tra cui testi, foto, video, adesivi e sondaggi.

Gli user possono selezionare i canali a cui sono interessati in base a fattori come hobby, squadre sportive e altro. Gli amministratori possono inviare collegamenti di invito tramite chat ed e-mail per invitare gli utenti ad unirsi a loro. WhatsApp Channels è stato rilasciato in più di 150 paesi in tutto il mondo a settembre. L’azienda afferma di aver collaborato con migliaia di organizzazioni, squadre sportive, artisti e leader di pensiero che gli utenti hanno modo di seguire dall’app.