Per risparmiare sulla polizza auto ci si può rivolgere a una compagnia che opera online. Come operano queste compagnie assicurative e quali sono i pro e i contro di sottoscrivere una polizza RCA online?



L’assicurazione auto è obbligatoria per legge e rappresenta una spesa importante per i proprietari di veicoli. Per risparmiare sul costo della polizza, molti automobilisti si rivolgono alle compagnie assicurative online, che offrono tariffe competitive e servizi digitali. Ma cosa sono esattamente le compagnie assicurative online e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di sottoscrivere una polizza RCA auto con una compagnia online?



RCA online: conviene assicurare l’auto con una compagnia digitale?

Le compagnie assicurative online sono società che operano esclusivamente sul web, senza avere una rete di agenzie fisiche sul territorio. Questo significa che i clienti possono attuare l’operatività e i contatti con la compagnia solo attraverso strumenti digitali o tramite call center. Il cliente può calcolare il preventivo, stipulare il contratto, pagare la polizza, gestire le pratiche e richiedere l’assistenza dal sito web o dall’app della compagnia. Alcune compagnie assicurative online sono filiali di grandi gruppi assicurativi tradizionali, altre sono nate come start-up innovative e indipendenti.



Vantaggi di sottoscrivere una RCA auto con una compagnia online

Sottoscrivere una polizza RCA auto con una compagnia online può avere diversi vantaggi, ma anche alcuni svantaggi, che è bene conoscere prima di scegliere. Cominciamo con l’analizzare i vantaggi. Le compagnie assicurative online hanno costi operativi più bassi rispetto alle compagnie tradizionali, in quanto non devono sostenere le spese di gestione delle agenzie e dei mediatori. Questo si traduce in tariffe più convenienti per i clienti, che possono risparmiare fino al 30% sulla polizza auto. Offrono servizi rapidi e semplici, che consentono di calcolare il preventivo, stipulare il contratto, ricevere la polizza e gestire le pratiche in pochi minuti. Il contatto attraverso il canale digitale permette una disponibilità del servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Gli aspetti meno positivi delle compagnie online

Le compagnie assicurative online possono avere un’assistenza clienti meno personalizzata e meno efficace rispetto alle compagnie tradizionali. Questo può creare difficoltà o ritardi in caso di problemi o reclami. Le coperture assicurative offerte potrebbero essere meno ampie e meno flessibili rispetto alle compagnie tradizionali. Infatti, le compagnie digitali, si concentrano principalmente sulla responsabilità civile, che è l’unica obbligatoria per legge. Per le garanzie accessorie, come furto, incendio, kasko, cristalli, eventi naturali, ecc., le compagnie assicurative online potrebbero applicare franchigie, scoperti o limitazioni.

Infine le compagnie assicurative online possono suscitare meno fiducia nei clienti rispetto alle compagnie tradizionali. La minore presenza sul territorio e una minore reputazione rispetto alle compagnie storiche potrebbe suscitare qualche perplessità.