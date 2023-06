Michelle Hunziker in costume in mezzo alla neve incanta i fan: fisico spettacolare

Michelle Hunziker è sicuramente una delle nonne più belle d’Italia: eccola in costume in mezzo alla neve. Un post da circa 200mila like!

Anche a 46 anni compiuti a inizio anno, anche in mezzo alla neve, Michelle Hunziker sfoggia sempre un fisico più che invidiabile. E più che ammirabile, da parte dei tantissimi fan maschietti. E, infatti, uno degli ultimi post pubblicati dalla conduttrice televisiva italo-svizzera è un tripudio di like sui social.

Non deve sorprendere. Michelle Hunziker è, ormai da moltissimi anni, una delle donne più apprezzate della televisione italiana. Già perché, pur essendo di nazionalità svizzera, il grosso della sua carriera si sviluppa nel nostro Paese. Il suo debutto nella televisione italiana è lontano, a metà degli anni ’90, quando la vediamo, per la prima volta, nel programma “Buona Domenica” come concorrente di Miss Buona Domenica. Siamo nel 1994. Ma trova il successo qualche anno dopo, conducendo il programma pomeridiano di Italia 1 “Colpo di fulmine”.

La carriera è ormai accesa e, infatti, la nostra bella Michelle conduce alcune delle trasmissioni più importanti d’Italia, tra cui “Zelig”, “Scherzi a parte”, oltre alle edizioni del 2002 e del 2003 del Festivalbar. Ma, chiaramente, una svolta importante nel suo percorso professionale è il sodalizio con Antonio Ricci, dato che conduce diverse edizioni di “Paperissima”, ma, soprattutto, di “Striscia la notizia”, quasi sempre in coppia con Gerry Scotti. E, recentemente, l’abbiamo apprezzata anche con il proprio show “Michelle Impossible”.

Comunque sia non smette di lavorare anche in madrepatria, tanto che nel settembre 2012, la rivista svizzera Bilanz colloca Hunziker al primo posto nella lista delle donne più pagate di Svizzera e al sesto tra i più pagati in assoluto, con un reddito di 8,2 milioni di euro all’anno.

Michelle Hunziker: in bikini sulla neve

Vita professionale intensa, per Michelle Hunziker. Non da meno quella sentimentale. Negli anni ’90, ancora minorenne, si lega al conduttore televisivo, Marco Predolin. Ma la sua relazione più famosa è senza dubbio quella con il cantante di livello mondiale, Eros Ramazzotti. Lunga, infine, la relazione con Tomaso Trussardi, rampollo dell’omonima famiglia della moda.

La Hunziker ha avuto, ad oggi, quattro compagni e tre figlie. Il 30 marzo 2023 diventa nonna per la prima volta di Cesare, primogenito della figlia Aurora (avuta con Ramazzotti) e del compagno Goffredo Cerza. E possiamo dire senza grosse possibilità di essere smentiti, che Michelle sia una delle nonne più belle d’Italia.

Guardatela, per esempio, in questo scatto che vi proponiamo, che la conduttrice ha pubblicato tramite il proprio profilo Instagram ufficiale. Costume rosso intero in stile Baywatch, ma in mezzo alle nevi. Lo scatto fa parte di un servizio fotografico per promuovere un noto brand. E Michelle lo fa a modo suo: con la bellezza e la sensualità di sempre, ma, senza mai indugiare su volgarità inutili. Anzi, puntando anche sull’arma della simpatia: “Ho sempre voluto provare l’ebrezza di farmi congelare le ciapet ad alta quota a -6°”. Un post che ottiene quasi 200mila like!