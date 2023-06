Fedez ci casca ancora: stavolta c’entra Lazza

Il noto rapper Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, si è reso protagonista di un nuovo ‘tiro mancino’ e questa volta c’entra Lazza.

Definire Fedez un semplice cantante/rapper ormai è fin troppo riduttivo. L’artista milanese, nato il 15 ottobre del 1989 (34 anni), è in assoluto uno dei personaggi più famosi in Italia ed è uno degli italiani più noti nel mondo, una popolarità che è aumentata anche grazie al matrimonio con Chiara Ferragni.

La coppia vanta tantissimi followers sui sociali ed è solita postare momenti della vita quotidiana, mostrando senza censure i propri figli. Un qualcosa che è stato spesso criticato, ma le scelte sulla privacy sono estremamente personali e ognuno deve sentirsi libero di agire come vuole, a patto che non crei problemi rilevanti a terzi. Anche se oggettivamente deve moltissimo alla musica, che lo ha lanciato nel mondo dello show business, la creazioni di brani/album non è più centrale da tempo nella vita di Fedez.

Quest’ultimo, infatti, si dedica di frequente ad attività imprenditoriali, cosa che lo appassiona parecchio. Lui stesso, in passato, ha dichiarato di aver studiato personalmente la contrattualistica (per gestire meglio gli accordi scritti con le case discografiche e non solo) e ritiene che il marketing possa andare a braccetto con la musica, diventando una vera e propria forma d’arte.

Per chi ancora non lo sapesse, inoltre, Fedez ha da poco lanciato una nuova bevanda ready to drink chiamata Boem, in collaborazione col giovane collega Lazza. Si tratta di un hard seltzer, che verrà introdotto sul mercato a partire da metà giugno. Gradazione alcolica bassa (4,5%) e poche calorie (91kcal) per questa bevanda, la quale avrà una serie di gusti.

Il primo che si potrà provare è lo zenzero. Il costo? 2,20 euro a lattina, 4/5 nei locali. Quello degli hard seltzer è un mercato in forte crescita a livello internazionale, con Fedez e Lazza che hanno pensato bene di cavalcare l’onda. Anche perché, ad oggi, tale progetto in Italia non esiste.

Boem, chi c’è dietro alla bevanda lanciata da Fedez e Lazza

Ma chi c’è dietro a tutto questo? Come riferisce ‘Ilgiornale.it’, il team è riunito nella Tubo srl, che a sua volta è composta da Happy Seltz srl, LMDV Capital di Leonardo Maria Del Vecchio e J project di Lazza. I due artisti vantano in totale 16,5 milioni di seguaci su Instagram, di conseguenza saranno loro i testimonial di Boem.

Happy Seltz srl è una joint venture delle società Zedef di Annamaria Berrinzaghi e Roma&More, capitanata da Camillo Bernabei e Massimo Benetello. Stando a ‘Italia Oggi’, a dare la svolta pare sia stato l’incontro tra Fedez e Camillo Bernabei, imprenditore nel mondo del beverage.

Bernabei, dal canto suo, è partito per un lungo viaggio in giro per il mondo, al fine di testare le migliori proposte. Al suo ritorno Italia ha portato una selezione di campioni, con l’intento di realizzare un nuovo prodotto made in Italy. Dunque, non resta che aspettare l’arrivo sul mercato di Boem: Fedez e Lazza, ovviamente, sperano possa rivelarsi un grande successo.