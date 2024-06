Luna piena in Capricorno annuncia guai per 3 sfortunati segni: a fine giugno attenzione ai soldi e alle persone bugiarde

Siamo ai primi giorni d’estate e il cielo astrale è pieno di eventi interessanti. Oggi vogliamo concentrarci su 3 segni zodiacali che potrebbero avere problemi nelle prossime settimane. La causa? La Luna piena in Capricorno che porta instabilità e aria di tempesta.

L’estate è appena iniziata e tutti noi siamo indaffarati come non mai, ma con la testa altrove. Mentre i vostri pensieri sono già in vacanza, con questo articolo noi siamo qui per annunciarvi un evento astrale da tenere d’occhio. Stiamo parlando della Luna piena nel segno del Capricorno che si impone portando a qualche segno zodiacale difficoltà e una marea di discussioni. Vuoi scoprire se il tuo segno zodiacale sarà coinvolto da questo particolare transito? Tutto ciò che devi fare è continuare nella lettura di questo articolo.

Luna piena in Capricorno: entro la fine di giugno un segno di terra potrebbe attraversare momenti difficili

La fortuna, si sa, è una ruota che gira e a voi, nati sotto il segno del Toro sembra avervi abbandonato del tutto. Se la primavera era partita con il botto, l’estate vi farà tornare bruscamente con i piedi per terra. Sfortunatamente, ciò che avete duramente seminato nelle scorse settimane potrebbe essere distrutto per colpa di una scelta azzardata.

State attenti ai soldi perché è tempo per ragionare con freddezza e moltissima razionalità. Non è un buon momento per i colpi di testa né tanto meno per gli investimenti. Vi consigliamo inoltre, di fidarvi soltanto di voi stessi perché una persona a voi vicina sembrerebbe voler approfittare di questa situazione.

Un altro segno di terra deve stare all’erta: ecco di chi stiamo parlando

Pensavate di esservi lasciati finalmente alle spalle le difficoltà che la Luna piena in Capricorno ci mette lo zampino. Per voi appartenenti al segno della Vergine saranno giorni di fuoco. Nonostante i segni di terra siano i più parsimoniosi dello zodiaco, nelle prossime settimane vi toccherà stringere la cinghia ancora di più. Se vorrete riuscire a far fronte a tutti gli imprevisti che arriveranno, dimenticate gite fuori porta e spese superflue. Nelle prossime settimane potreste dover mettere mano al portafogli molto più spesso del previsto. Inoltre, imparate a guardarvi le spalle e a raccontare il minimo indispensabile alle persone delle quali non siete sicuri di potervi fidare.

Settimane da dimenticare per i nati sotto questo segno d’aria

Per gli Acquario sono in arrivo giorni intensi e pieni di nervosismo. Sul lavoro, nonostante il grande impegno che ci mettete, le cose potrebbero andare storte. Sarà fondamentale mantenere la calma e farsi vedere dai superiori e dai colleghi capaci di gestire situazioni di stress. Forse non ve ne siete ancora accorti, ma potrebbe esserci qualcuno in ufficio che aspetta con ansia un vostro errore o un passo falso. Lo scopo? Screditarvi ai piani alti e prendere il vostro posto. Fate attenzione anche alle spese superflue perché una grossa spesa è in agguato: occorre farsi trovare preparati a gestire questa condizione.