Le Borse mondiali dopo il primo semestre 2024

Quale è il bilancio delle borse mondiali dopo i primi 6 mesi del 2024?

La situazione in Europa

Le Borse europee stanno chiudendo il primo semestre con buoni guadagni, tranne il CAC 40 di Parigi, che ha azzerato i progressi a causa dell’annuncio di elezioni anticipate.

L’indice EuroStoxx50 è cresciuto dell’8,50% dall’inizio dell’anno. Il Dax di Francoforte ha registrato un rialzo del 9,20%. In Germania, i prezzi all’import di maggio sono rimasti stabili su base mensile e sono scesi dello 0,4% su base annua. Il FTSE 100 di Londra ha accumulato un guadagno dell’8,50%. Nel Regno Unito, il PIL del primo trimestre è cresciuto dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e dello 0,3% su base annua.

Parigi rappresenta l’unica eccezione negativa, con il CAC 40 che ha perso lo 0,8% nel primo semestre. Dopo l’annuncio delle elezioni anticipate, l’indice ha perso quasi il 10%. Le elezioni si terranno con doppio turno tra il 30 giugno e il 7 luglio. I sondaggi indicano che l’estrema destra potrebbe ottenere il maggior numero di seggi, seguita dal blocco di sinistra e da Macron.

Gli scenari a Wall Street

Nel primo semestre, il Nasdaq Composite è aumentato del 20,0%, l’S&P 500 del 15,60% e il Dow Jones del 4,50%. L’indice dei prezzi PCE, indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve, è stato del 2,60% per maggio, in linea con le attese e in calo rispetto al 2,70% precedente. Anche l’indice “core” PCE ha registrato un 2,60%, rallentando per il sedicesimo mese consecutivo, segnando il ritmo più basso da marzo 2021. L’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan per giugno è salito a 68,20 da 65,60 di maggio, superando le aspettative di 66 punti.

Nel panorama di Wall Street, Nike ha visto un calo del 12% dopo aver previsto una contrazione delle vendite annuali, contrariamente alle stime di incremento degli analisti. Tuttavia, le vendite in Cina sono state superiori alle previsioni. Nvidia si è distinta come il miglior titolo del NASDAQ 100 nel primo semestre con un aumento del 152%. Il Trump Media & Technology Group ha guadagnato l’11% dopo il dibattito presidenziale tra Trump e Biden, con alcuni che ipotizzano una possibile sostituzione di Biden. Infinera è aumentata del 20% poiché Nokia ha annunciato l’acquisto della società, che fornisce soluzioni di rete ottica, per 2,3 miliardi di dollari, pari a 6,65 dollari per azione.

La situazione in Asia

Nel primo semestre, gli indici Taiex di Taiwan e Sensex di Mumbai hanno raggiunto livelli record, con incrementi rispettivamente del 25% e del 12,50%, trainati dai titoli tecnologici legati all’intelligenza artificiale. In contrasto, la Borsa cinese ha mostrato scarsi progressi, rimanendo quasi invariata rispetto ai livelli di inizio anno, a causa delle difficoltà nella ripartenza post-covid e delle crescenti tensioni geostrategiche.