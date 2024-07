Le azioni Telecom Italia crollano a Piazza Affari, quanto valgono secondo gli analisti?

Dopo l’accelerazione al rialzo scattata dopo l’upgrade di Telecom Italia da parte di S&P, le quotazioni hanno accelerato nuovamente al ribasso. Cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane?

Le cause alla base del calo delle quotazioni di Telecom Italia

Telecom Italia ha subito vendite a causa del crollo di Verizon Communications a Wall Street, dove il titolo ha preso la strada del ribasso.. Verizon ha registrato un lieve calo dell’utile nel secondo trimestre, da 4,65 a 4,59 miliardi di dollari, con un EPS di 1,09 dollari, che sale a 1,15 dollari escludendo le voci straordinarie, in linea con le stime degli analisti. Tuttavia, i ricavi operativi di 32,8 miliardi di dollari hanno deluso, essendo inferiori alle previsioni di 33,05 miliardi di dollari.

Cosa potrebbe favorire la ripresa delle quotazioni Telecom Italia?

Gli esperti di Websim hanno analizzato l’impatto di un possibile consolidamento nel settore delle telecomunicazioni in Italia su Telecom Italia. Ritengono che una fusione tra Wind3 e Iliad sarebbe positiva per Telecom Italia, poiché semplificherebbe la struttura del mercato riducendo il numero di operatori da cinque a quattro, beneficiando così tutti i partecipanti. Anche se ciò potrebbe diminuire l’appeal speculativo diretto su Telecom Italia Consumer, questa potrebbe comunque considerare PosteMobile come target con minori problematiche antitrust. Attualmente, il prezzo obiettivo di 0,38 € per Telecom Italia non riflette il potenziale incremento derivante da una possibile rivalutazione di Telecom Italia IConsumer a un multiplo più in linea con un mercato delle telecomunicazioni consolidato.

Le indicazioni dell’analisi grafica

La situazione sul grafico di Telecom Italia è molto incerta con le quotazioni che si stanno muovendo da marzo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 0,2155 € e 0,2459 €. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe favorire una ripresa della direzionalità.

Lo scenario più probabile al rialzo è indicato dalla linea tratteggiata, mentre quello più probabile ribassista dalla linea continua.

Lettura consigliata

UniCredit vende le azioni NEXI che accelerano al ribasso: dove potrebbero essere dirette?