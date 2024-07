Troppo sole sul balcone e le piante soffrono: ecco che cosa fare subito

Sono giorni in cui c’è troppo sole sul balcone e le piante soffrono? Niente panico, ti diciamo come riconoscere i rischi e che cosa fare subito per evitare che le tue piante muoiano.

L’estate è bellissima da un certo punto di vista perché ci permette di uscire, di stare in compagnia, di avere le ferie e non solo. Pensiamo a come la natura si risveglia e ai colori che ci regala attraverso le sue piante e i suoi fiori. Ma se c’è troppo sole sul balcone e le piante soffrono, che cosa possiamo fare? Ecco alcuni consigli per accorgersi in tempo del pericolo e come agire per evitare spiacevoli inconvenienti.

Troppo sole sul balcone e le piante soffrono: i sintomi

Ogni pianta ha delle caratteristiche proprie ed alcune di loro amano il pieno sole. Questo, però, non significa che l’estate sia priva di pericoli per loro. Anche per queste piante, di solito piante grasse o di origine tropicale, possono esserci dei problemi per il troppo sole.

In genere, è sul balcone che si verifica il problema, ma possiamo accorgercene in tempo osservando le piante e alcuni sintomi in particolare. Per prima cosa si noterà un terriccio troppo arido e secco, poi si vedranno i rami secchi e, infine, le foglie che cambiano colore. Di solito, il colore che si manifesta sulle foglie è il giallo nei bordi e poi il marrone-arancione, segno di bruciatura.

Inoltre, se la pianta ha dei boccioli, questi non si aprono, ma cadono se sono esposti alla troppa luce solare diretta. Quindi, una volta che si manifesta tutto questo, che cosa si può fare?

Cosa fare

Quando abbiamo capito che il sole, invece di far bene alle nostre piante, le sta bruciando, allora bisogna agire spostando immediatamente le piante in un luogo più ombreggiato. Poi, bisogna rimediare a quello che sta accadendo. Quindi, serve acqua per ristabilire la giusta umidità del terreno e piano piano si noterà il miglioramento e la ripresa totale della pianta.