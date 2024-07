UniCredit colloca l’1,1% del capitale di NEXI e le quotazioni di quest’ultimo titolo accelerano al ribasso.

L’operazione che ha affossato le azioni NEXI

Unicredit ha venduto l’1,1% del capitale di Nexi a 5,735 euro per azione, con uno sconto del 2,5% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì, tramite un accelerated book building. Questa operazione è collegata a un’altra con Fides, veicolo di Clessidra, che ha firmato un collar sull’1,4% del capitale di NEXI. I fondi ottenuti dalla vendita serviranno a coprire la posizione lunga assunta su Nexi tramite l’acquisto di un’opzione call.

Gli analisti di Intermonte commentano che l’operazione tramite collar era attesa, visto che erano emerse indiscrezioni su trattative tra Clessidra, Bain e Advent per il trasferimento delle azioni NEXI. Intermonte evidenzia che una delle condizioni trattate riguardava il rifinanziamento di un prestito da 40 milioni di euro. Clessidra avrebbe quindi negoziato con Unicredit un altro finanziamento tramite l’operazione in opzione su azioni NEXI, e pensa che le differenti posizioni tra i fondi potrebbero portare a futuri smobilizzi, anche se non nel breve termine. Intermonte ha confermato la raccomandazione di ‘Outperform’ con un target di prezzo di 8,1 euro per NEXI.

Anche Banca Akros consiglia di comprare le azioni (‘Buy’) e si aspetta ulteriori notizie sul rifinanziamento del debito nei prossimi mesi, prevedendo nuove vendite nel medio periodo. Tuttavia, ritiene che debba avvenire un re-rating prima di ulteriori operazioni, e per questo conferma il ‘Buy’.

UniCredit vende le azioni NEXI che accelerano al ribasso: dove potrebbero essere dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

È ormai dall’inizio di maggio che le quotazioni di NEXI sono senza direzione. Come si vede dal grafico, infatti, sono circa 3 mesi che i prezzi si stanno muovendo all’interno del trading range individuato dai livelli 5,603 € e 6,258 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

