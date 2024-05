Le azioni Saipem corrono grazie ai nuovi contratti, verso quali obiettivi?

Le azioni Saipem corrono, ma guardando con attenzione il grafico non c’è da stare tranquilli. I segnali che arrivano, infatti, sono contraddittori.

Nuovi contratti in arrivo dall’Angola spingono le quotazioni al rialzo

Saipem ha ottenuto un nuovo contratto offshore da Azule Energy Angola, una società controllata dalla joint venture tra Eni e BP, per lo sviluppo del progetto Ndungu Field, parte del progetto Agogo Integrated West Hub, situato a circa 180 km dalla costa angolana. Il contratto ha un valore di circa 850 milioni di dollari.

Le attività di Saipem includono l’ingegneria, la fabbricazione, il trasporto e l’installazione di circa 60 km di condotte rigide e strutture sottomarine a una profondità di circa 1.100 metri, oltre al trasporto e all’installazione di condotte, connettori flessibili e 17 km di cavi ombelicali. Le operazioni di fabbricazione saranno eseguite nel cantiere Saipem di Ambriz, in Angola, mentre per la campagna di installazione offshore, Saipem utilizzerà il proprio mezzo navale FDS per il trasporto e la posa delle condotte rigide.

Questo importante progetto rafforza ulteriormente la posizione di Saipem in Angola, sia in acque profonde che in acque meno profonde, grazie alla fornitura di soluzioni innovative ed efficienti che riducono i tempi di installazione.

Le raccomandazioni degli analisti

Uno degli ultimi report su Saipem arriva da Websim che scrive quanto segue. Saipem potrebbe trarre vantaggio dall’aumento della domanda di servizi di ingegneria offshore, stimolata dalla crescita delle attività esplorative. Tuttavia, è consigliabile monitorare attentamente i progetti chiave dell’azienda e adottare una strategia tattica per sfruttare eventuali aumenti dei prezzi del petrolio e delle attività correlate.

Considerando, invece, le raccomandazioni pubblicate negli ultimi tre mesi, il rating medio è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di oltre il 20%.

Le azioni Saipem corrono grazie ai nuovi contratti, verso quali obiettivi? Le indicazioni dell’analisi grafica

Da alcune settimane le quotazioni stanno combattendo con area 2,275 € che alterna fasi in cui si comporta da resistenza e altre da supporto. Per evitare falsi segnali, quindi, potrebbe essere opportuno utilizzare altri livelli per una conferma della ripresa della fase direzionale.

Al rialzo il livello da monitorare con attenzione in chiusura settimanale passa in area 2,471 €, mentre al ribasso in area 2,079 €.

